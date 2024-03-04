Сколько в Тюмени стоит приготовить блины на Масленицу

Рост продуктов для приготовления блинов за исключением яиц в среднем составил 5—7% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Среди наиболее подорожавших продуктов для приготовления блинов считаются яйца. За год их стоимость увеличилась в два раза. URA.RU посчитало, во сколько тюменцам обойдутся ингредиенты для приготовления традиционного масленичного блюда.

Для приготовления блинов по традиционному рецепту нам понадобится: молоко, яйца, сахар, мука, соль, масло растительное и сливочное. Для подсчета взята минимальная стоимость продуктов в тюменских магазинах, представленная на момент написания заметки.

Самым дорогим продуктом из списка ингредиентов считается сливочник масло. Минимальная стоимость одной пачки — 159 рублей. Рекордно подорожавшими за год считаются яйца. За год они выросли в цене больше, чем в два раза. Наименьшая актуальная стоимость за десяток в Тюмени — 99 рублей.

Далее по убыванию стоимости продуктов идет масло подсолнечное (99 рублей за литр) и молоко — 82 рубля за литровую бутылку. За 63 рубля продают самый дешевей в Тюмени килограмм пшеничной муки.

Самыми бюджетными ингредиентами для блинов оказались сахар и соль. Меньшая стоимость килограмма в Тюмени — 61 и 12 рублей соответственно.

Итоговая сумма составляет 575 рублей. По словам директора магазина «Пятерочка» в Тюмени, сильнее всего на стоимость повлияли подорожавшие яйца. Остальные продукты показали ежегодный рост в цене не выше 5—7%.