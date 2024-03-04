Семья, погибшая на челябинской трассе, ехала из Усть-Катава

Погибшая семья ехала из Усть-Катава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья, погибшая в ДТП на челябинской трассе 4 марта, ехала из Усть-Катава. Об этом URA.RU сообщили источники. В пресс-службе прокуратуры региона заявили, что расследование уголовного дела по факту ДТП взято на контроль.

«По факту дорожно-транспортного происшествия на 14-м километре автодороги „Катав-Ивановск — Орловка — Усть-Катав“ следственным отделом ОМВД России по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Катав-Ивановская городская прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла семья с малолетними детьми», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На место происшествия выехал Катав-Ивановский городской прокурор Вячеслав Новоженов в целях координации действий оперативных служб. Также на место ДТП выехал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Николай Косарев.

ДТП произошло 4 марта около 15:30. На дороге столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендэ Санта-Фе», По предварительной информации, на встречную полосу выехал водитель иномарки.

В салоне ВАЗ-2110, погибли отец и мать семьи и двое детей. Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир иномарки также в больнице.

По данным URA.RU, погибшие — семья Гайсиных из города Усть-Катава. Они двигались из этого города в сторону Катав-Ивановска. Погибшему мальчику 6 марта должно было исполниться два месяца.