В ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области кроссовер выехал на встречку

04 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на дороге между Катав-Ивановском и Усть-Катавом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области 4 марта, по предварительной информации, водитель кроссовера выехал на полосу встречного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «Около 15 часов 30 минут 4 марта на 14-м километре автодороги „Катав-Ивановск — Орловка — Усть-Катав“ 19-летний водитель автомобиля „Хундай Санта-Фе“, по предварительным данным, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ-21102“, двигающимся во встречном направлении под управлением 37-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ-21102», пассажиры — 38-летняя женщина, семилетняя девочка и двухмесячный мальчик скончались на месте происшествия. Еще один несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ», пятилетний мальчик, водитель автомобиля «Хундай», а также 16-летний пассажир автомобиля «Хундай Санта-Фе» получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД. Госавтоинспекторы обеспечивали регулировочно-распорядительные действия, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. Также на место ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего выехал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Николай Косарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области 4 марта, по предварительной информации, водитель кроссовера выехал на полосу встречного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «Около 15 часов 30 минут 4 марта на 14-м километре автодороги „Катав-Ивановск — Орловка — Усть-Катав“ 19-летний водитель автомобиля „Хундай Санта-Фе“, по предварительным данным, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем „ВАЗ-21102“, двигающимся во встречном направлении под управлением 37-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе УГИБДД. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ-21102», пассажиры — 38-летняя женщина, семилетняя девочка и двухмесячный мальчик скончались на месте происшествия. Еще один несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ», пятилетний мальчик, водитель автомобиля «Хундай», а также 16-летний пассажир автомобиля «Хундай Санта-Фе» получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД. Госавтоинспекторы обеспечивали регулировочно-распорядительные действия, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. Также на место ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего выехал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Николай Косарев.