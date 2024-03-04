В ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области скончался трехмесячный младенец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города Усть-Катав, усть-катав
ДТП произошло в горно-заводской зоне в районе города Усть-Катава Фото:

В ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), в котором 4 марта погибли четыре человека, скончался трехмесячный младенец. Об этом сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«В отечественном авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли водитель (отец) и все пассажиры, находившиеся в момент аварии на задних сиденьях — мама, семилетняя дочь, трехмесячный сын. Еще один ребенок, 4-летний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи прямо в удерживающем устройстве в крайне тяжелом состоянии». — уточнили в пресс-центре ПСС.

Смертельное ДТП произошло около 15:30 на автодороге Усть-Катав — село Орловка. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Хендай Санта Фе. Четверо человек погибли, двое пострадали. На месте работают сотрудники Следственного комитета, устанавливая причины и обстоятельства ДТП.

Судя по всему, машины столкнулись лоб в лоб
Судя по всему, машины столкнулись лоб в лоб
Фото:
Выжил только мальчик на переднем седении ВАЗ, он в тяжелом состоянии
Выжил только мальчик на переднем седении ВАЗ, он в тяжелом состоянии
На месте работают спасатели
На месте работают спасатели
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП под Усть-Катавом (Челябинская область), в котором 4 марта погибли четыре человека, скончался трехмесячный младенец. Об этом сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «В отечественном авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли водитель (отец) и все пассажиры, находившиеся в момент аварии на задних сиденьях — мама, семилетняя дочь, трехмесячный сын. Еще один ребенок, 4-летний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи прямо в удерживающем устройстве в крайне тяжелом состоянии». — уточнили в пресс-центре ПСС. Смертельное ДТП произошло около 15:30 на автодороге Усть-Катав — село Орловка. Столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Хендай Санта Фе. Четверо человек погибли, двое пострадали. На месте работают сотрудники Следственного комитета, устанавливая причины и обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...