03 марта 2024

При ДТП с грузовиком в ЯНАО пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО легковушка наехала на стоящий грузовик Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на Карамовской дороге легковой автомобиль Nissan наехал на грузовик, который стоял на обочине. В результате ДТП водитель Nissan госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«На автодороге Карамовская … водитель иномарки совершил наезд на стоящий грузовик. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в больницу для осмотра», — написано в telegram-канале ведомства.

Столкновение произошло в 20:07. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на Карамовской дороге легковой автомобиль Nissan наехал на грузовик, который стоял на обочине. В результате ДТП водитель Nissan госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На автодороге Карамовская … водитель иномарки совершил наезд на стоящий грузовик. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в больницу для осмотра», — написано в telegram-канале ведомства. Столкновение произошло в 20:07. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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