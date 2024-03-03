При ДТП с грузовиком в ЯНАО пострадал человек

В ЯНАО легковушка наехала на стоящий грузовик
В Ноябрьске (ЯНАО) на Карамовской дороге легковой автомобиль Nissan наехал на грузовик, который стоял на обочине. В результате ДТП водитель Nissan госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На автодороге Карамовская … водитель иномарки совершил наезд на стоящий грузовик. В результате ДТП водитель легковушки доставлен в больницу для осмотра», — написано в telegram-канале ведомства.
Столкновение произошло в 20:07. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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