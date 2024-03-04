В Госдуме возмущены решением челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО

04 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Хинштейн обжалует в Генпрокуратуре решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмущен приговором Карталинского районного суда Челябинской области по делу об убийстве ветерана СВО Максима Никитина. Бойца ММА Рустама Байжуменова признали виновным, но освободили в зале суда, написал депутат в telegram-канале. «Убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь 1,6 года ограничения свободы (!), просидев в СИЗО 5,5 месяцев… Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как утверждает депутат, уголовное дело сначала возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». После общественного резонанса статью изменили на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную. Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в конце сентября прошлого года в ночном кафе. Погибший ветеран СВО вступился за девушку, которую таскал за волосы пьяный Байжуменов. В ходе конфликта он ударил Никитина, который упал и разбил голову о тротуар. Спасти ветерана СВО не удалось. По словам дочери погибшего военного, отцу сломали гортань. Карталинский городской суд Челябинской области 4 марта вынес приговор Байжуменову. Его признали виновным, но не стали отправлять в колонию, а освободили в зале суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмущен приговором Карталинского районного суда Челябинской области по делу об убийстве ветерана СВО Максима Никитина. Бойца ММА Рустама Байжуменова признали виновным, но освободили в зале суда, написал депутат в telegram-канале. «Убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь 1,6 года ограничения свободы (!), просидев в СИЗО 5,5 месяцев… Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Как утверждает депутат, уголовное дело сначала возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». После общественного резонанса статью изменили на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Но как вся шумиха утихла, статью заменили на первоначальную. Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в конце сентября прошлого года в ночном кафе. Погибший ветеран СВО вступился за девушку, которую таскал за волосы пьяный Байжуменов. В ходе конфликта он ударил Никитина, который упал и разбил голову о тротуар. Спасти ветерана СВО не удалось. По словам дочери погибшего военного, отцу сломали гортань. Карталинский городской суд Челябинской области 4 марта вынес приговор Байжуменову. Его признали виновным, но не стали отправлять в колонию, а освободили в зале суда.