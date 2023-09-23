В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве героя СВО. Видео

24 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинской области задержан боец ММА, подозреваемый в убийстве участника и героя СВО во время конфликта, произошедшего в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В настоящее время следователями первого отдела по расследованию особо важных дел и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Эти действия направленны на закрепление доказательственной базы», — заявили в ведомстве. Следователем планируется предъявить обвинение бойцу ММА в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. «Преступник нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении отец ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил», — рассказала ранее дочь погибшего София на своей странице в соцсети «Вконтакте». Она уточнила, что ее отец в прошлом являлся сотрудником МВД уголовного розыска, был в командировках «горячих точках», в том числе от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Он имеет медали: «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области задержан боец ММА, подозреваемый в убийстве участника и героя СВО во время конфликта, произошедшего в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «В настоящее время следователями первого отдела по расследованию особо важных дел и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Эти действия направленны на закрепление доказательственной базы», — заявили в ведомстве. Следователем планируется предъявить обвинение бойцу ММА в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. «Преступник нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении отец ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил», — рассказала ранее дочь погибшего София на своей странице в соцсети «Вконтакте». Она уточнила, что ее отец в прошлом являлся сотрудником МВД уголовного розыска, был в командировках «горячих точках», в том числе от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Он имеет медали: «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным.