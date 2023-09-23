Силовики возбудили уголовное дело из-за смерти челябинского участника СВО

24 сентября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Мужчина не раз служил в горячих точках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силовики возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в поселке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Дочь погибшего рассказала, что мужчина был сотрудником МВД, участником спецоперации и имеет множество наград за защиту Родины, в том числе медаль «За Отвагу». «В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинение смерти потерпевшему. По указанию руководителя следственного управления данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что преступление произошло 16 сентября. В результате уличного конфликта в поселке Новокаолиновый мужчине были нанесены телесные повреждения, повлекшие его смерть. На месте происшествия работают следователи по особо важным делам и опытные криминалисты. «В ходе следствия будут объективно квалифицированы действия лица, совершившего преступление и избрана мера пересечения. Ход расследования находится на контроле у руководства управления», — добавили в пресс-службе ведомства. В следственном управлении не раскрывают личность погибшего, однако дочь мужчины рассказала в соцсетях подробности преступления. По ее словам, отец вступился за девушку и получил удар в горло от борца ММА. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. «Преступник нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении отец ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил», — рассказала дочь погибшего София на своей странице в соцсети «Вконтакте». Дочь уточнила, что ее отец в прошлом являлся сотрудником МВД уголовного розыска, был в командировках «горячих точках», в том числе от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Он имеет медали: «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в поселке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Дочь погибшего рассказала, что мужчина был сотрудником МВД, участником спецоперации и имеет множество наград за защиту Родины, в том числе медаль «За Отвагу». «В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинение смерти потерпевшему. По указанию руководителя следственного управления данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что преступление произошло 16 сентября. В результате уличного конфликта в поселке Новокаолиновый мужчине были нанесены телесные повреждения, повлекшие его смерть. На месте происшествия работают следователи по особо важным делам и опытные криминалисты. «В ходе следствия будут объективно квалифицированы действия лица, совершившего преступление и избрана мера пересечения. Ход расследования находится на контроле у руководства управления», — добавили в пресс-службе ведомства. В следственном управлении не раскрывают личность погибшего, однако дочь мужчины рассказала в соцсетях подробности преступления. По ее словам, отец вступился за девушку и получил удар в горло от борца ММА. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. «Преступник нанес смертельный целенаправленный удар в горло моему отцу. Впоследствии патологоанатом пояснил, что от данного удара была сломана гортань. При падении отец ударился затылком о тротуарную плитку и в сознание более не приходил», — рассказала дочь погибшего София на своей странице в соцсети «Вконтакте». Дочь уточнила, что ее отец в прошлом являлся сотрудником МВД уголовного розыска, был в командировках «горячих точках», в том числе от ЧВК «Вагнер» на СВО и в ЦАР. Он имеет медали: «Участник боевых действий МВД», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За помощь в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года», «Бахмутовская мясорубка», «За взятие Попасной», «Крест» от ЧВК «Вагнер», а также «За отвагу», подписанная президентом России Владимиром Путиным.