Челябинца, обвиняемого в убийстве бойца СВО, освободили в зале суда

04 марта 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

По решению суда, Рустаму Байжуменову запрещено покидать населенный пункт, в котором он проживает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, в драке с которым погиб участник СВО Максим Никитин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Байжуменова признали виновным, но не стали отправлять в колонию. «Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в конце сентября прошлого года в ночном кафе. По словам дочери погибшего военного, ее отцу сломали гортань. Байжуменова задержали спустя несколько дней после потасовки. Изначально его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Но в ходе следствия дело было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности».

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, в драке с которым погиб участник СВО Максим Никитин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Байжуменова признали виновным, но не стали отправлять в колонию. «Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в конце сентября прошлого года в ночном кафе. По словам дочери погибшего военного, ее отцу сломали гортань. Байжуменова задержали спустя несколько дней после потасовки. Изначально его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Но в ходе следствия дело было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности».