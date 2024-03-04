Челябинца, обвиняемого в убийстве бойца СВО, освободили в зале суда

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По решению суда, Рустаму Байжуменову запрещено покидать населенный пункт, в котором он проживает Фото:

Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, в драке с которым погиб участник СВО Максим Никитин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Байжуменова признали виновным, но не стали отправлять в колонию.

«Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в конце сентября прошлого года в ночном кафе. По словам дочери погибшего военного, ее отцу сломали гортань. Байжуменова задержали спустя несколько дней после потасовки. Изначально его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Но в ходе следствия дело было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности».

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Карталинский городской суд Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, в драке с которым погиб участник СВО Максим Никитин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, Байжуменова признали виновным, но не стали отправлять в колонию. «Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Драка между Байжуменовым и Никитиным произошла в конце сентября прошлого года в ночном кафе. По словам дочери погибшего военного, ее отцу сломали гортань. Байжуменова задержали спустя несколько дней после потасовки. Изначально его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Но в ходе следствия дело было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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