На многих дорогах ХМАО ввели ограничение скорости из-за снежной бури

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Снегопад. Челябинск, пешеход, зима, буран, вьюга, погода, непогода, снегопад, климат, февраль
В ХМАО на большом количестве дорог введены ограничения скорости из-за снежной бури Фото:

Из-за неблагоприятных погодных условий — снегопада, метели и сильного ветра, на многих дорогах ХМАО ввели ограничение скорости до 60 и 70 километров в час. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями: снегопад, метель, сильный боковой ветер, вводятся ограничения скоростного режима 60 и 70 километров в час на участках автомобильных дорог», — написано в telegram-канале ведомства.

Ограничение скорости до 60 километров в час вводится на участке дороги Югорск-Советский-Верхнеказымский-Надым до границы ХМАО (634-753 километр). Также это ограничение коснется подъездной к городу Белоярский.

Ограничение до 70 километров в час вводится на следующих участках дорог: Андра-Октябрьское (0-8 километр), Северный обход (0 — 22 километр), Сургут-Нижневартовск (13-34 и 100-125 километр), Нефтеюганск-Сургут (38 — 59 километр), Сургут-Лянтор (13 — 91 километр), Восточная Объездная города Сургута (0— 23 километр), Р-404 (542-953 километр). Также ограничения коснутся следующих участков дорог: подъезд к городу Сургут (0-38 километр), подъезд к станции Островная, подъезд к поселку Сингапай, Нефтеюганск-Левый берег, подъезд к поселку Чеускино, подъезд к поселку Тундрино, Нефтеюганск-Мамонтово (712-697 километр), Сургут-Когалым-граница ХМАО (33-244 километр), подъезд к поселку Федоровский (0-3 километр), подъезд к городу Когалым (0-44 и 131-181 километр), Лангепас-Покачи (5-62 километр).

Жителям Сургута посоветовали в случае снежной бури плотно закрывать окна, не стоять под линиями электропередач и обходить шаткие конструкции. Жильцам частных домов необходимо закрепить или убрать в помещение предметы, которые расположены во дворе.

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Из-за неблагоприятных погодных условий — снегопада, метели и сильного ветра, на многих дорогах ХМАО ввели ограничение скорости до 60 и 70 километров в час. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями: снегопад, метель, сильный боковой ветер, вводятся ограничения скоростного режима 60 и 70 километров в час на участках автомобильных дорог», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничение скорости до 60 километров в час вводится на участке дороги Югорск-Советский-Верхнеказымский-Надым до границы ХМАО (634-753 километр). Также это ограничение коснется подъездной к городу Белоярский. Ограничение до 70 километров в час вводится на следующих участках дорог: Андра-Октябрьское (0-8 километр), Северный обход (0 — 22 километр), Сургут-Нижневартовск (13-34 и 100-125 километр), Нефтеюганск-Сургут (38 — 59 километр), Сургут-Лянтор (13 — 91 километр), Восточная Объездная города Сургута (0— 23 километр), Р-404 (542-953 километр). Также ограничения коснутся следующих участков дорог: подъезд к городу Сургут (0-38 километр), подъезд к станции Островная, подъезд к поселку Сингапай, Нефтеюганск-Левый берег, подъезд к поселку Чеускино, подъезд к поселку Тундрино, Нефтеюганск-Мамонтово (712-697 километр), Сургут-Когалым-граница ХМАО (33-244 километр), подъезд к поселку Федоровский (0-3 километр), подъезд к городу Когалым (0-44 и 131-181 километр), Лангепас-Покачи (5-62 километр). Жителям Сургута посоветовали в случае снежной бури плотно закрывать окна, не стоять под линиями электропередач и обходить шаткие конструкции. Жильцам частных домов необходимо закрепить или убрать в помещение предметы, которые расположены во дворе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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