Мэрия Сургута сделала заявление из-за надвигающейся снежной бури

04 марта 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Мэрия города готовится к предстоящей непогоде 5 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Сургута посоветовали в случае снежной бури плотно закрывать окна, не стоять под линиями электропередач и обходить шаткие конструкции. Таким образом мэрия города готовится к предстоящей непогоде 5 марта. Перечень мер безопасности опубликовали в telegram-канале администрации Сургута. «Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям плотно закрыть окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, убрать с балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра», — сообщается в публикации на канале. Также спасатели призывают сургутян обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. Жильцам частных домов необходимо закрепить или убрать в помещение предметы, которые расположены во дворе. Также не рекомендуется находиться вблизи линий электропередач и с аккуратностью обходить оборванные электропровода. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. 5 марта в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районах ожидаются обильные снегопады и метель.

Жителям Сургута посоветовали в случае снежной бури плотно закрывать окна, не стоять под линиями электропередач и обходить шаткие конструкции. Таким образом мэрия города готовится к предстоящей непогоде 5 марта. Перечень мер безопасности опубликовали в telegram-канале администрации Сургута. «Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям плотно закрыть окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, убрать с балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра», — сообщается в публикации на канале. Также спасатели призывают сургутян обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. Жильцам частных домов необходимо закрепить или убрать в помещение предметы, которые расположены во дворе. Также не рекомендуется находиться вблизи линий электропередач и с аккуратностью обходить оборванные электропровода. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. 5 марта в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районах ожидаются обильные снегопады и метель.