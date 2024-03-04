Мэрия Сургута сделала заявление из-за надвигающейся снежной бури

Жителям Сургута посоветовали в случае снежной бури плотно закрывать окна, не стоять под линиями электропередач и обходить шаткие конструкции. Таким образом мэрия города готовится к предстоящей непогоде 5 марта. Перечень мер безопасности опубликовали в telegram-канале администрации Сургута.
«Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям плотно закрыть окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, убрать с балконов предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра», — сообщается в публикации на канале. Также спасатели призывают сургутян обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции.
Жильцам частных домов необходимо закрепить или убрать в помещение предметы, которые расположены во дворе. Также не рекомендуется находиться вблизи линий электропередач и с аккуратностью обходить оборванные электропровода.
Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели предупреждают жителей ХМАО о надвигающейся снежной буре. 5 марта в Ханты-Мансийском, Сургутском и Нефтеюганском районах ожидаются обильные снегопады и метель.
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