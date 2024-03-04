ЯНАО занял первое место по курению стиков в России

ЯНАО стал первым в российском рейтинге по употреблению стиков (нагреваемый табак). Об этом сообщили в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».
«За 2023 год продажи в ЯНАО выросли на 41% в сравнении с 2022», — написано в документе, сообщает «Север-Пресс». Регион занимает первую строчку российского рейтинга, несмотря на то, что стоимость стиков увеличилась на 7%.
Так в округе на тысячу взрослых жителей приходится более 5,7 тысяч условных упаковок стиков. Они заняли второе место по популярности после сигарет. За последний квартал прошлого года в ямальских магазинах продали 2,2 миллиона упаковок общей стоимостью в 390 миллионов рублей, а сигарет 11,5 миллионов упаковок. Вейпы (электронная сигарета) заняли третье место — их за прошлый год было продано 102,2 тысячи.
Также ЯНАО стал самым пьющим среди регионов УрФО. В 2023 году один житель ЯНАО в среднем покупал 10,3 литра алкоголя.
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