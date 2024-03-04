04 марта 2024
03 марта 2024

ЯНАО занял первое место по курению стиков в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Локдаун в городе. Челябинск, окурки, табак, курение, окурок, пепельница
В 2023 году ямальцы купили больше всего пачек сигарет, на втором месте — стики, на третьем — вейпы Фото:

ЯНАО стал первым в российском рейтинге по употреблению стиков (нагреваемый табак). Об этом сообщили в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».

«За 2023 год продажи в ЯНАО выросли на 41% в сравнении с 2022», — написано в документе, сообщает «Север-Пресс». Регион занимает первую строчку российского рейтинга, несмотря на то, что стоимость стиков увеличилась на 7%.

Так в округе на тысячу взрослых жителей приходится более 5,7 тысяч условных упаковок стиков. Они заняли второе место по популярности после сигарет. За последний квартал прошлого года в ямальских магазинах продали 2,2 миллиона упаковок общей стоимостью в 390 миллионов рублей, а сигарет 11,5 миллионов упаковок. Вейпы (электронная сигарета) заняли третье место — их за прошлый год было продано 102,2 тысячи.

Также ЯНАО стал самым пьющим среди регионов УрФО. В 2023 году один житель ЯНАО в среднем покупал 10,3 литра алкоголя.

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ЯНАО стал первым в российском рейтинге по употреблению стиков (нагреваемый табак). Об этом сообщили в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак». «За 2023 год продажи в ЯНАО выросли на 41% в сравнении с 2022», — написано в документе, сообщает «Север-Пресс». Регион занимает первую строчку российского рейтинга, несмотря на то, что стоимость стиков увеличилась на 7%. Так в округе на тысячу взрослых жителей приходится более 5,7 тысяч условных упаковок стиков. Они заняли второе место по популярности после сигарет. За последний квартал прошлого года в ямальских магазинах продали 2,2 миллиона упаковок общей стоимостью в 390 миллионов рублей, а сигарет 11,5 миллионов упаковок. Вейпы (электронная сигарета) заняли третье место — их за прошлый год было продано 102,2 тысячи. Также ЯНАО стал самым пьющим среди регионов УрФО. В 2023 году один житель ЯНАО в среднем покупал 10,3 литра алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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