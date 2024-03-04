Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу ветерана СВО

05 марта 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доложить о причинах принятия челябинским судом такого решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить, по каким причинам суд в Челябинской области назначил виновному в убийстве ветерана СВО лишь 1,6 года лишения свободы и отпустил в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с озвучиваемой в социальных медиа критикой глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о собранных в ходе расследования доказательствах и причинах принятия судом такого решения», — сообщает пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Драка между ветераном СВО Максимом Никитиным и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым произошла в сентябре прошлого года в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Никитин вступился за девушку, которую за волосы таскал пьяный Байжуменов. В ходе конфликта Байжуменов ударил Никитина, который упал на асфальт и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. По словам дочери погибшего военного, отцу сломали гортань. Карталинский городской суд 4 марта вынес решение по этому делу. Байжуменова признали виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания ему назначили полтора года ограничения свободы, но отправлять в колонию не стали. В Государственной думе возмущены решением челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО Никитина. Депутат Александр Хинштейн намерен отправить обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать «этот явно неправосудный приговор». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить, по каким причинам суд в Челябинской области назначил виновному в убийстве ветерана СВО лишь 1,6 года лишения свободы и отпустил в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с озвучиваемой в социальных медиа критикой глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о собранных в ходе расследования доказательствах и причинах принятия судом такого решения», — сообщает пресс-служба СКР. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Драка между ветераном СВО Максимом Никитиным и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым произошла в сентябре прошлого года в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Никитин вступился за девушку, которую за волосы таскал пьяный Байжуменов. В ходе конфликта Байжуменов ударил Никитина, который упал на асфальт и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. По словам дочери погибшего военного, отцу сломали гортань. Карталинский городской суд 4 марта вынес решение по этому делу. Байжуменова признали виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания ему назначили полтора года ограничения свободы, но отправлять в колонию не стали. В Государственной думе возмущены решением челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО Никитина. Депутат Александр Хинштейн намерен отправить обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать «этот явно неправосудный приговор».