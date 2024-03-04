04 марта 2024

На Урале зафиксировали серьезный дефицит швей и технологов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, швея, пошив одежды, цех, легкая промышленность, швейное производство, bask, баск
Самый высокий спрос на специалистов оказался в Челябинске Фото:

В Екатеринбурге, Челябинске и Перми образовался дефицит специалистов из сферы легкой промышленности, несмотря на рост зарплат. Спрос на швей, раскройщиков и технологов в каждом городе вырос на 30-68%. Об этом рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

«За последний год особенно вырос спрос на работников легкой промышленности в Челябинске (+68%), Нижнем Новгороде (+65%), Екатеринбурге (+55%), Перми (+30%) и Санкт-Петербурге (+22%)», — передает издание «Известия» слова Пучкова. Он добавил, что наиболее востребованными позициями стали швеи, раскройщики, слесари и технологи.

По его словам, зарплатные предложения в этом секторе выросли в среднем на 21%. Если в январе 2023 года специалистам платили порядка 60,2 тысяч рублей в месяц, то сейчас им предлагают до 73 тысяч рублей.

Больше половины (76,5%) свердловских промышленников пожаловались на дефицит кадров, что стало главной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. Следуя ежегодному отчету СОСПП, годом ранее на такую же проблему жаловались 52% работодателей.

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В Екатеринбурге, Челябинске и Перми образовался дефицит специалистов из сферы легкой промышленности, несмотря на рост зарплат. Спрос на швей, раскройщиков и технологов в каждом городе вырос на 30-68%. Об этом рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. «За последний год особенно вырос спрос на работников легкой промышленности в Челябинске (+68%), Нижнем Новгороде (+65%), Екатеринбурге (+55%), Перми (+30%) и Санкт-Петербурге (+22%)», — передает издание «Известия» слова Пучкова. Он добавил, что наиболее востребованными позициями стали швеи, раскройщики, слесари и технологи. По его словам, зарплатные предложения в этом секторе выросли в среднем на 21%. Если в январе 2023 года специалистам платили порядка 60,2 тысяч рублей в месяц, то сейчас им предлагают до 73 тысяч рублей. Больше половины (76,5%) свердловских промышленников пожаловались на дефицит кадров, что стало главной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. Следуя ежегодному отчету СОСПП, годом ранее на такую же проблему жаловались 52% работодателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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