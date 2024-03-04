На Урале зафиксировали серьезный дефицит швей и технологов

05 марта 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Самый высокий спрос на специалистов оказался в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге, Челябинске и Перми образовался дефицит специалистов из сферы легкой промышленности, несмотря на рост зарплат. Спрос на швей, раскройщиков и технологов в каждом городе вырос на 30-68%. Об этом рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. «За последний год особенно вырос спрос на работников легкой промышленности в Челябинске (+68%), Нижнем Новгороде (+65%), Екатеринбурге (+55%), Перми (+30%) и Санкт-Петербурге (+22%)», — передает издание «Известия» слова Пучкова. Он добавил, что наиболее востребованными позициями стали швеи, раскройщики, слесари и технологи. По его словам, зарплатные предложения в этом секторе выросли в среднем на 21%. Если в январе 2023 года специалистам платили порядка 60,2 тысяч рублей в месяц, то сейчас им предлагают до 73 тысяч рублей. Больше половины (76,5%) свердловских промышленников пожаловались на дефицит кадров, что стало главной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. Следуя ежегодному отчету СОСПП, годом ранее на такую же проблему жаловались 52% работодателей.

В Екатеринбурге, Челябинске и Перми образовался дефицит специалистов из сферы легкой промышленности, несмотря на рост зарплат. Спрос на швей, раскройщиков и технологов в каждом городе вырос на 30-68%. Об этом рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. «За последний год особенно вырос спрос на работников легкой промышленности в Челябинске (+68%), Нижнем Новгороде (+65%), Екатеринбурге (+55%), Перми (+30%) и Санкт-Петербурге (+22%)», — передает издание «Известия» слова Пучкова. Он добавил, что наиболее востребованными позициями стали швеи, раскройщики, слесари и технологи. По его словам, зарплатные предложения в этом секторе выросли в среднем на 21%. Если в январе 2023 года специалистам платили порядка 60,2 тысяч рублей в месяц, то сейчас им предлагают до 73 тысяч рублей. Больше половины (76,5%) свердловских промышленников пожаловались на дефицит кадров, что стало главной проблемой для развития бизнеса в 2023 году. Следуя ежегодному отчету СОСПП, годом ранее на такую же проблему жаловались 52% работодателей.