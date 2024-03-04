Коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода в Волновахе

С начала 2024 года коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода. Таким образом, у многих людей исчезли проблемы с системами теплоснабжения и водоснабжения, передает мэрия Волновахского Муниципального округа.
«Только с начала текущего года бригада выполнила 120 ремонтно-восстановительных работ. Для наладки систем тепло и водоснабжения заменено порядка 1700 метров трубопровода, — написано в telegram-канале ведомства.
В составе аварийно-восстановительной команды ЯНАО работают высококвалифицированные специалисты. Они полностью укомплектованы собственной техникой и современным технологическим инструментом.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посетили Волноваху с рабочим визитом. Политики высоко оценили темпы восстановления города строителями из ЯНАО.
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