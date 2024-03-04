04 марта 2024
03 марта 2024

Коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода в Волновахе

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики из ЯНАО с начала 2024 гоба выполнили 120 ремонтно-восстановительных работ в Волновахе Фото:

С начала 2024 года коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода. Таким образом, у многих людей исчезли проблемы с системами теплоснабжения и водоснабжения, передает мэрия Волновахского Муниципального округа.

«Только с начала текущего года бригада выполнила 120 ремонтно-восстановительных работ. Для наладки систем тепло и водоснабжения заменено порядка 1700 метров трубопровода, — написано в telegram-канале ведомства.

В составе аварийно-восстановительной команды ЯНАО работают высококвалифицированные специалисты. Они полностью укомплектованы собственной техникой и современным технологическим инструментом.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посетили Волноваху с рабочим визитом. Политики высоко оценили темпы восстановления города строителями из ЯНАО.

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С начала 2024 года коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода. Таким образом, у многих людей исчезли проблемы с системами теплоснабжения и водоснабжения, передает мэрия Волновахского Муниципального округа. «Только с начала текущего года бригада выполнила 120 ремонтно-восстановительных работ. Для наладки систем тепло и водоснабжения заменено порядка 1700 метров трубопровода, — написано в telegram-канале ведомства. В составе аварийно-восстановительной команды ЯНАО работают высококвалифицированные специалисты. Они полностью укомплектованы собственной техникой и современным технологическим инструментом. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посетили Волноваху с рабочим визитом. Политики высоко оценили темпы восстановления города строителями из ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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