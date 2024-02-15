Кириенко и Пушилин отметили вклад Ямала в восстановление Волновахи. Видео

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин удивился темпам восстановления Волновахи Фото:

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посетили Волноваху с рабочим визитом. Политики высоко оценили темпы восстановления города строителями из ЯНАО, о чем Пушилин написал в соцсети.

«В восстановлении огромную роль играет регион-шеф Ямал. Совместно с Сергеем Кириенко осмотрели объекты, которые уже отстроены заново. Не узнать центральную городскую больницу Волновахи — в ней установлено современное оборудование. А через новый МФЦ, как и по всей России, жители города получают госуслуги», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале.

Глава ДНР отметил, что это малая часть тех объектов, которые восстановили ямальские строители. Местные жители не устают благодарить за сделанную работу.

Специалисты из ЯНАО восстановили храм в Волновахе, стадион, который получил название в честь региона-шефа. В планах, построить новый спорткомплекс и заняться ремонтом дорог. А в прилегающих селах будут восстанавливаться и строиться школы и детские сады.

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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посетили Волноваху с рабочим визитом. Политики высоко оценили темпы восстановления города строителями из ЯНАО, о чем Пушилин написал в соцсети. «В восстановлении огромную роль играет регион-шеф Ямал. Совместно с Сергеем Кириенко осмотрели объекты, которые уже отстроены заново. Не узнать центральную городскую больницу Волновахи — в ней установлено современное оборудование. А через новый МФЦ, как и по всей России, жители города получают госуслуги», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР отметил, что это малая часть тех объектов, которые восстановили ямальские строители. Местные жители не устают благодарить за сделанную работу. Специалисты из ЯНАО восстановили храм в Волновахе, стадион, который получил название в честь региона-шефа. В планах, построить новый спорткомплекс и заняться ремонтом дорог. А в прилегающих селах будут восстанавливаться и строиться школы и детские сады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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