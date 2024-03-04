Белый дом: Запад сохраняет единство после скандала с утечкой данных ФРГ

05 марта 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

США поддержали действия Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запад сохранил единство после скандала с утечкой разговора немецких офицеров, в котором обсуждались интересы Украины в боевых действиях против России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы все работаем вместе, пытаясь поддерживать Украину. И немцы абсолютно занимаются этим же», — сказал Кирби в ходе брифинга. Он отметил, что «каждая страна сама решает» о взаимодействиях с Украиной. По его словам, Соединенные Штаты ждут продолжения работы с канцлером Олафом Шольцем по дальнейшей поддержке Киева. «Берлин является ключевым союзником Вашингтона, который по-настоящему расширил поддержку Украины», — считает представитель Белого дома. Российские спецслужбы рассекретили переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Киев почти год. Позже Кирби заявил, что не собирается подтверждать их беседу, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО и РФ, передает RT.

Запад сохранил единство после скандала с утечкой разговора немецких офицеров, в котором обсуждались интересы Украины в боевых действиях против России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы все работаем вместе, пытаясь поддерживать Украину. И немцы абсолютно занимаются этим же», — сказал Кирби в ходе брифинга. Он отметил, что «каждая страна сама решает» о взаимодействиях с Украиной. По его словам, Соединенные Штаты ждут продолжения работы с канцлером Олафом Шольцем по дальнейшей поддержке Киева. «Берлин является ключевым союзником Вашингтона, который по-настоящему расширил поддержку Украины», — считает представитель Белого дома. Российские спецслужбы рассекретили переговоры немецких офицеров, которые обсуждали атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Киев почти год. Позже Кирби заявил, что не собирается подтверждать их беседу, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО и РФ, передает RT.