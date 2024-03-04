Банды в Гаити штурмуют тюрьмы и аэропорт: что происходит в республике

Вооруженные люди атаковали главный международный аэропорт Гаити

05 марта 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Ситуация в сфере безопасности ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Моиза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Столицу Гаити Порт-о-Пренс захватила волна нападений банд. Вооруженные группы сжигают полицейские участки, освобождают заключенных. Один из лидеров группировок назвал эти действия прямым вызовом премьер-министру Гаити Ариэлю Анри. После того, как тысячи заключенные сбежали из крупнейшей тюрьмы, правительство республики объявило режим ЧП. Причины и история конфликта на Гаити — в материале URA.RU. Причины конфликта Ситуация в сфере безопасности ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза. Другой причиной стало землетрясение в августе того же года, когда погибли более двух тысяч человек. Сейчас группировки контролируют около 80% столицы Порт-о-Пренса. Лидеры банд также требуют отставки премьер-министра Ариэля Генри. Местонахождение последнего неизвестно. По некоторой информации, Генри находится в Кеннии. Штурм тюрьмы и аэропорта 3 марта две тюрьмы в Порт-о-Пренсе и Круа-де-Буке подверглись штурму. Вооруженные группировки напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе, откуда выпустили сотни заключенных, в том числе лидеров влиятельных банд. По оценкам ООН, из тюрьмы сбежали около 3,5 тысячи человек. В воскресенье у входа в тюрьму лежали три тела с огнестрельными ранениями. Сообщается о 12-ти погибших узников. Сегодня вооруженные люди напали на главный международный аэропорт Туссен-Лувертюр в Гаити. Участники местных банд попытались захватить территорию. Аэропорт был закрыт. Реакция властей Подобные акты «неповиновения» угрожают национальной безопасности, отметили в правительстве республики. После штурма тюрем власти немедленно ввели комендантский час в ночное время с 20:00 (01:00 по Гринвичу в понедельник). После объявления комендантского часа, началось 72-часовое чрезвычайное положение. Власти заявили, что выследят сбежавших заключенных, в том числе из пенитенциарного учреждения, где многие находились в предварительном заключении. Среди сбежавших есть и обвиняемые в убийствах, похищениях людей и других преступлениях. Помощь гражданам России Граждане России, которые находятся на Гаити, не обращались за помощью. Официальных обращений не поступало, рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова. Но россиянам рекомендуется быть бдительными, соблюдать меры безопасности и не посещать потенциально опасные места. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Столицу Гаити Порт-о-Пренс захватила волна нападений банд. Вооруженные группы сжигают полицейские участки, освобождают заключенных. Один из лидеров группировок назвал эти действия прямым вызовом премьер-министру Гаити Ариэлю Анри. После того, как тысячи заключенные сбежали из крупнейшей тюрьмы, правительство республики объявило режим ЧП. Причины и история конфликта на Гаити — в материале URA.RU. Ситуация в сфере безопасности ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза. Другой причиной стало землетрясение в августе того же года, когда погибли более двух тысяч человек. Сейчас группировки контролируют около 80% столицы Порт-о-Пренса. Лидеры банд также требуют отставки премьер-министра Ариэля Генри. Местонахождение последнего неизвестно. По некоторой информации, Генри находится в Кеннии. 3 марта две тюрьмы в Порт-о-Пренсе и Круа-де-Буке подверглись штурму. Вооруженные группировки напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе, откуда выпустили сотни заключенных, в том числе лидеров влиятельных банд. По оценкам ООН, из тюрьмы сбежали около 3,5 тысячи человек. В воскресенье у входа в тюрьму лежали три тела с огнестрельными ранениями. Сообщается о 12-ти погибших узников. Сегодня вооруженные люди напали на главный международный аэропорт Туссен-Лувертюр в Гаити. Участники местных банд попытались захватить территорию. Аэропорт был закрыт. Подобные акты «неповиновения» угрожают национальной безопасности, отметили в правительстве республики. После штурма тюрем власти немедленно ввели комендантский час в ночное время с 20:00 (01:00 по Гринвичу в понедельник). После объявления комендантского часа, началось 72-часовое чрезвычайное положение. Власти заявили, что выследят сбежавших заключенных, в том числе из пенитенциарного учреждения, где многие находились в предварительном заключении. Среди сбежавших есть и обвиняемые в убийствах, похищениях людей и других преступлениях. Граждане России, которые находятся на Гаити, не обращались за помощью. Официальных обращений не поступало, рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова. Но россиянам рекомендуется быть бдительными, соблюдать меры безопасности и не посещать потенциально опасные места.