04 марта 2024

Екатеринбуржцам предлагают купить «Запорожец» 1986 года за два миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Магистраль". Нижний Тагил, раритет, запорожец, ретро автомобиль, авто
У машины сохранился пробег в 55 тысяч километров, отметил владелец Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу за два миллиона рублей ЗАЗ-968, выпущенный в 1986 году. Объявление опубликовано на сайте «Авито Авто».

«Автомобиль не битый, а пробег составляет 55 тысяч километров. Объем двигателя — 1,2 литра. Установлена механическая коробка передач. „Запорожец“ оценивается в два миллиона рублей», — следует из объявления о продаже. Судя по фотографиям, салон машины перешит, установлены новые фары и акустика, а также подключены электрические стеклоподъемники.

Подробное описание выполненных работ с советским автомобилем отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к владельцу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Несколько дней назад екатеринбуржец выставил на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный «Жигули» 1985 года. В предпродажной фотосессии автомобиля приняли участие девушки.

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В Екатеринбурге выставили на продажу за два миллиона рублей ЗАЗ-968, выпущенный в 1986 году. Объявление опубликовано на сайте «Авито Авто». «Автомобиль не битый, а пробег составляет 55 тысяч километров. Объем двигателя — 1,2 литра. Установлена механическая коробка передач. „Запорожец“ оценивается в два миллиона рублей», — следует из объявления о продаже. Судя по фотографиям, салон машины перешит, установлены новые фары и акустика, а также подключены электрические стеклоподъемники. Подробное описание выполненных работ с советским автомобилем отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к владельцу. На момент публикации ответ получить не удалось. Несколько дней назад екатеринбуржец выставил на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный «Жигули» 1985 года. В предпродажной фотосессии автомобиля приняли участие девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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