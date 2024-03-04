Екатеринбуржцам предлагают купить «Запорожец» 1986 года за два миллиона рублей. Фото

05 марта 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

У машины сохранился пробег в 55 тысяч километров, отметил владелец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу за два миллиона рублей ЗАЗ-968, выпущенный в 1986 году. Объявление опубликовано на сайте «Авито Авто». «Автомобиль не битый, а пробег составляет 55 тысяч километров. Объем двигателя — 1,2 литра. Установлена механическая коробка передач. „Запорожец“ оценивается в два миллиона рублей», — следует из объявления о продаже. Судя по фотографиям, салон машины перешит, установлены новые фары и акустика, а также подключены электрические стеклоподъемники. Подробное описание выполненных работ с советским автомобилем отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к владельцу. На момент публикации ответ получить не удалось. Несколько дней назад екатеринбуржец выставил на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный «Жигули» 1985 года. В предпродажной фотосессии автомобиля приняли участие девушки. Фото: сайт «Авито Авто» Фото: сайт «Авито Авто» Фото: сайт «Авито Авто» Фото: сайт «Авито Авто»

В Екатеринбурге выставили на продажу за два миллиона рублей ЗАЗ-968, выпущенный в 1986 году. Объявление опубликовано на сайте «Авито Авто». «Автомобиль не битый, а пробег составляет 55 тысяч километров. Объем двигателя — 1,2 литра. Установлена механическая коробка передач. „Запорожец“ оценивается в два миллиона рублей», — следует из объявления о продаже. Судя по фотографиям, салон машины перешит, установлены новые фары и акустика, а также подключены электрические стеклоподъемники. Подробное описание выполненных работ с советским автомобилем отсутствует. Корреспондент URA.RU обратился за информацией к владельцу. На момент публикации ответ получить не удалось. Несколько дней назад екатеринбуржец выставил на продажу за 2,1 миллиона рублей тюнингованный «Жигули» 1985 года. В предпродажной фотосессии автомобиля приняли участие девушки.