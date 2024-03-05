Как проверить себя в списке избирателей перед выборами

Проверить себя в списке избирателей можно на сайте ЦИК и в справочном центре

Окончательные списки избирателей формируются не позднее 11 дней до голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Список избирателей — это документ, где указано количество граждан, имеющих право отдать свой голос на предстоящих выборах. Его формируют территориальные избирательными комиссиями (ТИК) для каждого участка голосования на территории РФ и за рубежом. Если избирателя не будет в реестре, то проголосовать на выборах президента в марте 2024 года он не сможет. Подробнее о том, как найти себя в списке и что делать, если вас там нет — читайте в материале URA.RU.

Как проверить себя в реестре избирателей

ТИК готовят списки имеющих право голосовать не позднее 11 дней до старта выборов на основании сведений, предоставленных властями регионов. Там указываются ФИО граждан, дата рождения и адрес проживания.

Проверить себя в реестре можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Для этого на главной странице ведомства необходимо открыть вкладку «Избиратели», а затем выбрать пункт «Цифровые сервисы». Затем нужно перейти в раздел «Информирование о включении в список на избирательном участке».

Также все необходимую информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в справочный центр ЦИК РФ. Россияне, находящиеся за границей, могут поступить аналогичным образом, воспользовавшись телефоном +7-495-606-98-88.

Что делать, если вы не обнаружили себя в списке избирателей

Если по какой-то причине избиратель не нашел своих данных в реестре до начала выборов, ему необходимо обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию (УИК). В документе можно указать информацию о найденных ошибках при формировании списка. Оформленное требование следует лично передать в пункт приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Адреса и график работы таких пунктов выдает информационно-справочный центр ЦИК РФ по соответствующему запросу.

Сервис ведомства позволяет отследить статус рассмотрения заявки до финального результата. Если голосующий не попал в список избирательного участка в день голосования, то члены УИК автоматически вносят его в дополнительный перечень избирателей, пишут «Известия».

По каким причинам могут исключить из списка избирателей

Голосующего могут исключить из списка избирателей. Причин тому может быть несколько:

если выдано открепительное удостоверение;

в случае смерти или объявления решением суда умершим;

при смене места жительства и в случае выезда за пределы территории избирательного участка;

если избиратель призван на военную службу;

в случае признания гражданина судом недееспособным;

при отбывании наказания в местах лишения свободы;

при включении в список избирателей на другом избирательном участке;

в случае исключения избирателя из места временного пребывания (на основании сообщения руководителя организации, в которой избиратель пребывал);

изменение персональных данных.

Документ об исключении россиянина из списка избирателей подписывают председатель и секретарь ТИК. Бумага заверяется печатью. При этом указывается дата исключения гражданина из списка и конкретная причина.