Как проверить себя в списке избирателей перед выборами

Проверить себя в списке избирателей можно на сайте ЦИК и в справочном центре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, топ, звездочка, голосование, кабинка для голосования, выборы 2024
Окончательные списки избирателей формируются не позднее 11 дней до голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Список избирателей — это документ, где указано количество граждан, имеющих право отдать свой голос на предстоящих выборах. Его формируют территориальные избирательными комиссиями (ТИК) для каждого участка голосования на территории РФ и за рубежом. Если избирателя не будет в реестре, то проголосовать на выборах президента в марте 2024 года он не сможет. Подробнее о том, как найти себя в списке и что делать, если вас там нет — читайте в материале URA.RU.

Как проверить себя в реестре избирателей

ТИК готовят списки имеющих право голосовать не позднее 11 дней до старта выборов на основании сведений, предоставленных властями регионов. Там указываются ФИО граждан, дата рождения и адрес проживания.

Проверить себя в реестре можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Для этого на главной странице ведомства необходимо открыть вкладку «Избиратели», а затем выбрать пункт «Цифровые сервисы». Затем нужно перейти в раздел «Информирование о включении в список на избирательном участке».

Также все необходимую информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в справочный центр ЦИК РФ. Россияне, находящиеся за границей, могут поступить аналогичным образом, воспользовавшись телефоном +7-495-606-98-88.

Что делать, если вы не обнаружили себя в списке избирателей

Если по какой-то причине избиратель не нашел своих данных в реестре до начала выборов, ему необходимо обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию (УИК). В документе можно указать информацию о найденных ошибках при формировании списка. Оформленное требование следует лично передать в пункт приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Адреса и график работы таких пунктов выдает информационно-справочный центр ЦИК РФ по соответствующему запросу.

Сервис ведомства позволяет отследить статус рассмотрения заявки до финального результата. Если голосующий не попал в список избирательного участка в день голосования, то члены УИК автоматически вносят его в дополнительный перечень избирателей, пишут «Известия».

По каким причинам могут исключить из списка избирателей

Голосующего могут исключить из списка избирателей. Причин тому может быть несколько:

  • если выдано открепительное удостоверение;
  • в случае смерти или объявления решением суда умершим;
  • при смене места жительства и в случае выезда за пределы территории избирательного участка;
  • если избиратель призван на военную службу;
  • в случае признания гражданина судом недееспособным;
  • при отбывании наказания в местах лишения свободы;
  • при включении в список избирателей на другом избирательном участке;
  • в случае исключения избирателя из места временного пребывания (на основании сообщения руководителя организации, в которой избиратель пребывал);
  • изменение персональных данных.

Документ об исключении россиянина из списка избирателей подписывают председатель и секретарь ТИК. Бумага заверяется печатью. При этом указывается дата исключения гражданина из списка и конкретная причина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Список избирателей — это документ, где указано количество граждан, имеющих право отдать свой голос на предстоящих выборах. Его формируют территориальные избирательными комиссиями (ТИК) для каждого участка голосования на территории РФ и за рубежом. Если избирателя не будет в реестре, то проголосовать на выборах президента в марте 2024 года он не сможет. Подробнее о том, как найти себя в списке и что делать, если вас там нет — читайте в материале URA.RU. ТИК готовят списки имеющих право голосовать не позднее 11 дней до старта выборов на основании сведений, предоставленных властями регионов. Там указываются ФИО граждан, дата рождения и адрес проживания. Проверить себя в реестре можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Для этого на главной странице ведомства необходимо открыть вкладку «Избиратели», а затем выбрать пункт «Цифровые сервисы». Затем нужно перейти в раздел «Информирование о включении в список на избирательном участке». Также все необходимую информацию можно получить, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в справочный центр ЦИК РФ. Россияне, находящиеся за границей, могут поступить аналогичным образом, воспользовавшись телефоном +7-495-606-98-88. Если по какой-то причине избиратель не нашел своих данных в реестре до начала выборов, ему необходимо обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию (УИК). В документе можно указать информацию о найденных ошибках при формировании списка. Оформленное требование следует лично передать в пункт приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Адреса и график работы таких пунктов выдает информационно-справочный центр ЦИК РФ по соответствующему запросу. Сервис ведомства позволяет отследить статус рассмотрения заявки до финального результата. Если голосующий не попал в список избирательного участка в день голосования, то члены УИК автоматически вносят его в дополнительный перечень избирателей, пишут «Известия». Голосующего могут исключить из списка избирателей. Причин тому может быть несколько: Документ об исключении россиянина из списка избирателей подписывают председатель и секретарь ТИК. Бумага заверяется печатью. При этом указывается дата исключения гражданина из списка и конкретная причина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...