В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

05 марта 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ Фото: Министерство обороны Великобритании В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения Запада на Россию, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль», издаваемого ведомством. «Вашингтон и его союзники рассматривают создание воинских формирований нового типа — так называемых 'объединенных оперативных формирований' (ООФ), которые будут способны в короткие сроки вывести из строя инфраструктуру противника», — передает информацию журнала РИА Новости. Авторы статьи указывают, что западная авиация может быть задействована в боевых действиях. Предположительно, перед началом активной фазы большой операции противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность, пишет издание. В заключение статьи подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ в свете новых угроз, при этом ключевую роль отводят Воздушно-космическим силам страны.

В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения Запада на Россию, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль», издаваемого ведомством. «Вашингтон и его союзники рассматривают создание воинских формирований нового типа — так называемых 'объединенных оперативных формирований' (ООФ), которые будут способны в короткие сроки вывести из строя инфраструктуру противника», — передает информацию журнала РИА Новости. Авторы статьи указывают, что западная авиация может быть задействована в боевых действиях. Предположительно, перед началом активной фазы большой операции противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность, пишет издание. В заключение статьи подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ в свете новых угроз, при этом ключевую роль отводят Воздушно-космическим силам страны.