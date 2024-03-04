04 марта 2024

В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
Подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ Фото:

В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения Запада на Россию, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль», издаваемого ведомством.

«Вашингтон и его союзники рассматривают создание воинских формирований нового типа — так называемых 'объединенных оперативных формирований' (ООФ), которые будут способны в короткие сроки вывести из строя инфраструктуру противника», — передает информацию журнала РИА Новости.

Авторы статьи указывают, что западная авиация может быть задействована в боевых действиях. Предположительно, перед началом активной фазы большой операции противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность, пишет издание.

В заключение статьи подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ в свете новых угроз, при этом ключевую роль отводят Воздушно-космическим силам страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения Запада на Россию, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль», издаваемого ведомством. «Вашингтон и его союзники рассматривают создание воинских формирований нового типа — так называемых 'объединенных оперативных формирований' (ООФ), которые будут способны в короткие сроки вывести из строя инфраструктуру противника», — передает информацию журнала РИА Новости. Авторы статьи указывают, что западная авиация может быть задействована в боевых действиях. Предположительно, перед началом активной фазы большой операции противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность, пишет издание. В заключение статьи подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ в свете новых угроз, при этом ключевую роль отводят Воздушно-космическим силам страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...