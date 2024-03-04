В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

В Минобороны РФ озвучили возможный сценарий нападения Запада на Россию, которая будет начинаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Об этом сообщается в статье журнала «Военная мысль», издаваемого ведомством.
«Вашингтон и его союзники рассматривают создание воинских формирований нового типа — так называемых 'объединенных оперативных формирований' (ООФ), которые будут способны в короткие сроки вывести из строя инфраструктуру противника», — передает информацию журнала РИА Новости.
Авторы статьи указывают, что западная авиация может быть задействована в боевых действиях. Предположительно, перед началом активной фазы большой операции противник проведет серию провокационных и информационных действий, а также усилит разведывательную деятельность, пишет издание.
В заключение статьи подчеркивается необходимость повышения уровня безопасности РФ в свете новых угроз, при этом ключевую роль отводят Воздушно-космическим силам страны.
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