04 марта 2024

В Кургане эвакуаторы вывезли с улиц более 100 машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуатор. Челябинск, эвакуатор, мазда
За нарушение правил остановки водителей наказывают штрафом, а их машины задерживают Фото:

С курганских улиц в этом году увезли порядка 140 автомобилей. Правоохранители выявили 647 нарушений правил остановки и стоянки, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В текущем году в областном центре дорожными полицейскими выявлено 647 нарушений правил остановки и стоянки. Было эвакуировано и помещено на спецстоянку порядка 140 машин», — написано в telegram-канале ведомства.

Чаще всего автомобили эвакуируют с центральных дорог Кургана. Водители нарушают правила остановки и стоянки транспорта на улицах Куйбышева, Ленина, Пичугина, Володарского и Климова.

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С курганских улиц в этом году увезли порядка 140 автомобилей. Правоохранители выявили 647 нарушений правил остановки и стоянки, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «В текущем году в областном центре дорожными полицейскими выявлено 647 нарушений правил остановки и стоянки. Было эвакуировано и помещено на спецстоянку порядка 140 машин», — написано в telegram-канале ведомства. Чаще всего автомобили эвакуируют с центральных дорог Кургана. Водители нарушают правила остановки и стоянки транспорта на улицах Куйбышева, Ленина, Пичугина, Володарского и Климова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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