В Кургане эвакуаторы вывезли с улиц более 100 машин

За нарушение правил остановки водителей наказывают штрафом, а их машины задерживают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С курганских улиц в этом году увезли порядка 140 автомобилей. Правоохранители выявили 647 нарушений правил остановки и стоянки, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В текущем году в областном центре дорожными полицейскими выявлено 647 нарушений правил остановки и стоянки. Было эвакуировано и помещено на спецстоянку порядка 140 машин», — написано в telegram-канале ведомства.

Чаще всего автомобили эвакуируют с центральных дорог Кургана. Водители нарушают правила остановки и стоянки транспорта на улицах Куйбышева, Ленина, Пичугина, Володарского и Климова.