04 марта 2024

Штрафы для безбилетников в транспорте Екатеринбурга поднимут в 25 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, трамвай
Сейчас штраф за неоплаченный проезд составляет 100 рублей Фото:

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет со 100 до 2500 рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

По его словам, администрация уже подготовила соответствующее обращение в заксобрание региона. «Мы предполагаем пойти по серьезному увеличению штрафов. Потому что неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснил Орлов.

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Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет со 100 до 2500 рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. По его словам, администрация уже подготовила соответствующее обращение в заксобрание региона. «Мы предполагаем пойти по серьезному увеличению штрафов. Потому что неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснил Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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