Штрафы для безбилетников в транспорте Екатеринбурга поднимут в 25 раз

05 марта 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Сейчас штраф за неоплаченный проезд составляет 100 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет со 100 до 2500 рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. По его словам, администрация уже подготовила соответствующее обращение в заксобрание региона. «Мы предполагаем пойти по серьезному увеличению штрафов. Потому что неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснил Орлов.

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет со 100 до 2500 рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. По его словам, администрация уже подготовила соответствующее обращение в заксобрание региона. «Мы предполагаем пойти по серьезному увеличению штрафов. Потому что неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснил Орлов.