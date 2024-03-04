Штрафы для безбилетников в транспорте Екатеринбурга поднимут в 25 раз

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет со 100 до 2500 рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
По его словам, администрация уже подготовила соответствующее обращение в заксобрание региона. «Мы предполагаем пойти по серьезному увеличению штрафов. Потому что неправильно, когда человек, который принципиально не платит за проезд, ездит за чужой счет. Мы считаем это неприемлемым. У нас сегодня достаточно серьезный процент людей, которые не оплачивают [проезд], потому что сумму штрафа — 100 рублей — их не пугает», — объяснил Орлов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.