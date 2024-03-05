На Крымском мосту остановили девять поездов

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Клипарт. Сургут, поезд, локомотив, ржд, жд, железная дорога
В ГЭС сообщили, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения Фото:

На Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщил ГЭС в своем telegram-канале. Отмечается, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения.

В случаях, когда это будет возможно, операторы предпримут действия для восстановления графика движения во время поездки. По информации ГЭС, остановлено девять поездов.

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На Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). «Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщил ГЭС в своем telegram-канале. Отмечается, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения. В случаях, когда это будет возможно, операторы предпримут действия для восстановления графика движения во время поездки. По информации ГЭС, остановлено девять поездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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