На Крымском мосту остановили девять поездов

В ГЭС сообщили, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения
На Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
«Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщил ГЭС в своем telegram-канале. Отмечается, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения.
В случаях, когда это будет возможно, операторы предпримут действия для восстановления графика движения во время поездки. По информации ГЭС, остановлено девять поездов.
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