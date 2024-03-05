На Крымском мосту остановили девять поездов

05 марта 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

В ГЭС сообщили, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). «Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщил ГЭС в своем telegram-канале. Отмечается, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения. В случаях, когда это будет возможно, операторы предпримут действия для восстановления графика движения во время поездки. По информации ГЭС, остановлено девять поездов.

На Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). «Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщил ГЭС в своем telegram-канале. Отмечается, что поезда возобновят движение сразу после получения разрешения. В случаях, когда это будет возможно, операторы предпримут действия для восстановления графика движения во время поездки. По информации ГЭС, остановлено девять поездов.