Екатеринбург включится в борьбу за миллиарды, обещанные Путиным

05 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Трамвайных линий появятся в трех районах, как только федеральные власти подтвердят свое участие Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург будет претендовать на обещанные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию деньгами на обновление общественного транспорта. Об этом мэр Алексей Орлов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Большие надежды мы возлагаем на программу обновления общественного транспорта, о которой 29 февраля объявил президент. <…> Безусловно, здесь будут использоваться ресурсы всех уровней бюджета, уже обозначена сумма в 150 млрд из федерального бюджета, это уже хороший шаг вперед», — отметил мэр. Он напомнил, что власти ожидают подтверждения федерального финансирования концессии трамвайной линии в Академический район, предполагающей закупку новых трамваев. «[У нас] уже проработаны эскизные варианты строительства трамвайных линий в Академическом, Новокольцовском, Солнечном районах. Как только будет подтверждение участия федеральных властей — данные проекты будут реализованы», — добавил Орлов.

Екатеринбург будет претендовать на обещанные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию деньгами на обновление общественного транспорта. Об этом мэр Алексей Орлов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Большие надежды мы возлагаем на программу обновления общественного транспорта, о которой 29 февраля объявил президент. <…> Безусловно, здесь будут использоваться ресурсы всех уровней бюджета, уже обозначена сумма в 150 млрд из федерального бюджета, это уже хороший шаг вперед», — отметил мэр. Он напомнил, что власти ожидают подтверждения федерального финансирования концессии трамвайной линии в Академический район, предполагающей закупку новых трамваев. «[У нас] уже проработаны эскизные варианты строительства трамвайных линий в Академическом, Новокольцовском, Солнечном районах. Как только будет подтверждение участия федеральных властей — данные проекты будут реализованы», — добавил Орлов.