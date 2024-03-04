04 марта 2024

Екатеринбург включится в борьбу за миллиарды, обещанные Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, академический район, общественный транспорт, трамвай 1
Трамвайных линий появятся в трех районах, как только федеральные власти подтвердят свое участие Фото:

Екатеринбург будет претендовать на обещанные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию деньгами на обновление общественного транспорта. Об этом мэр Алексей Орлов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Большие надежды мы возлагаем на программу обновления общественного транспорта, о которой 29 февраля объявил президент. <…> Безусловно, здесь будут использоваться ресурсы всех уровней бюджета, уже обозначена сумма в 150 млрд из федерального бюджета, это уже хороший шаг вперед», — отметил мэр. Он напомнил, что власти ожидают подтверждения федерального финансирования концессии трамвайной линии в Академический район, предполагающей закупку новых трамваев.

«[У нас] уже проработаны эскизные варианты строительства трамвайных линий в Академическом, Новокольцовском, Солнечном районах. Как только будет подтверждение участия федеральных властей — данные проекты будут реализованы», — добавил Орлов.

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Екатеринбург будет претендовать на обещанные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию деньгами на обновление общественного транспорта. Об этом мэр Алексей Орлов заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Большие надежды мы возлагаем на программу обновления общественного транспорта, о которой 29 февраля объявил президент. <…> Безусловно, здесь будут использоваться ресурсы всех уровней бюджета, уже обозначена сумма в 150 млрд из федерального бюджета, это уже хороший шаг вперед», — отметил мэр. Он напомнил, что власти ожидают подтверждения федерального финансирования концессии трамвайной линии в Академический район, предполагающей закупку новых трамваев. «[У нас] уже проработаны эскизные варианты строительства трамвайных линий в Академическом, Новокольцовском, Солнечном районах. Как только будет подтверждение участия федеральных властей — данные проекты будут реализованы», — добавил Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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