04 марта 2024

Прокуратура в ЯНАО заставила коммунальщиков очистить дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Морозы. Курган, снег, чистка дороги, уборка улицы, мороз
В Надыме очистили дороги от снега и наледи Фото:

В Надыме (ЯНАО) очистили дороги от снега и наледи только после вмешательства прокуратуры. Представление надзорного органа получило МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», сообщают в ведомстве. Директор МКУ оштрафован на 20 тысяч рублей.

«По требованию Надымского городского прокурора автомобильные дороги города очищены от снега и наледи. <…> Так, на отдельных участках дорог имелась зимняя скользкость, часть дорог оказалась нечищенной, что непосредственным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Городской прокурор директору МКУ „Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством“ внес представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Директор МКУ привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах.

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В Надыме (ЯНАО) очистили дороги от снега и наледи только после вмешательства прокуратуры. Представление надзорного органа получило МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», сообщают в ведомстве. Директор МКУ оштрафован на 20 тысяч рублей. «По требованию Надымского городского прокурора автомобильные дороги города очищены от снега и наледи. <…> Так, на отдельных участках дорог имелась зимняя скользкость, часть дорог оказалась нечищенной, что непосредственным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Городской прокурор директору МКУ „Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством“ внес представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Директор МКУ привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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