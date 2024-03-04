Прокуратура в ЯНАО заставила коммунальщиков очистить дороги

05 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

В Надыме очистили дороги от снега и наледи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) очистили дороги от снега и наледи только после вмешательства прокуратуры. Представление надзорного органа получило МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», сообщают в ведомстве. Директор МКУ оштрафован на 20 тысяч рублей. «По требованию Надымского городского прокурора автомобильные дороги города очищены от снега и наледи. <…> Так, на отдельных участках дорог имелась зимняя скользкость, часть дорог оказалась нечищенной, что непосредственным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Городской прокурор директору МКУ „Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством“ внес представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Директор МКУ привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах.

В Надыме (ЯНАО) очистили дороги от снега и наледи только после вмешательства прокуратуры. Представление надзорного органа получило МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством», сообщают в ведомстве. Директор МКУ оштрафован на 20 тысяч рублей. «По требованию Надымского городского прокурора автомобильные дороги города очищены от снега и наледи. <…> Так, на отдельных участках дорог имелась зимняя скользкость, часть дорог оказалась нечищенной, что непосредственным образом сказывается на безопасности дорожного движения. Городской прокурор директору МКУ „Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством“ внес представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Директор МКУ привлечен к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за недостаточной чистки дорог от снега горожане попадают в аварийные ситуации. Житель города сообщил в Telegram о заснеженных встречных полосах на дорогах.