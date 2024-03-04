Мэр Екатеринбурга выступил против повышения стоимости проезда в транспорте

05 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда могут повысить только после того, как транспортное обслуживание придет в норму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Говорить о повышении стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте можно только после того, как улучшится качество сервиса. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя вероятность повышения стоимости проезда. «У меня позиция однозначная. Мы находимся в такой ситуации, когда даже на рубль повышение недопустимо, потому что транспортное обслуживание населения оставляет желать лучшего. Сегодня люди не могут оплатить проезд, поскольку автобус или трамвай переполнен. Вот когда мы хотя бы на 10-15% улучшим работу общественного транспорта, тогда можно будет действительно вести речь о повышении тарифов», — заявил Орлов во время пресс-конференции в ТАСС. При этом себестоимость затрат на перевозку пассажиров он оценил в 40 рублей, в то время как стоимость проезда составляет 33 рубля. Последняя индексация была в феврале 2023 года. Проезд в наземном транспорте подорожал с 32-х до 33 рублей. За год до этого стоимость проезда в метро подняли с 32-х до 33 рублей, а стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах — с 28 до 32-х рублей.

Говорить о повышении стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте можно только после того, как улучшится качество сервиса. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя вероятность повышения стоимости проезда. «У меня позиция однозначная. Мы находимся в такой ситуации, когда даже на рубль повышение недопустимо, потому что транспортное обслуживание населения оставляет желать лучшего. Сегодня люди не могут оплатить проезд, поскольку автобус или трамвай переполнен. Вот когда мы хотя бы на 10-15% улучшим работу общественного транспорта, тогда можно будет действительно вести речь о повышении тарифов», — заявил Орлов во время пресс-конференции в ТАСС. При этом себестоимость затрат на перевозку пассажиров он оценил в 40 рублей, в то время как стоимость проезда составляет 33 рубля. Последняя индексация была в феврале 2023 года. Проезд в наземном транспорте подорожал с 32-х до 33 рублей. За год до этого стоимость проезда в метро подняли с 32-х до 33 рублей, а стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах — с 28 до 32-х рублей.