04 марта 2024

В Еманжелинске врач отказался выписывать бесплатные лекарства ребенку-инвалиду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, таблетки, лекарство, триазавирин, химическая лаборатория, препарат
У ребенка восьми лет сахарный диабет, но ему не дают бесплатные лекарства Фото:

В Еманжелинске Челябинской области директор местной больницы отказался выписывать ребенку-инвалиду бесплатные лекарства. Подробности истории рассказала URA.RU мама ребенка Нататья К.

«У меня ребенку восемь лет, он инвалид, страдает сахарным диабетом. На все лекарства, которые назначают врачи-специалисты, директор больницы отказывает в выписке бесплатных рецептов, соответственно я не могу получить лекарственные препараты», — сообщила URA.RU мама ребенка Наталья К.

В соцсетях появилось видео, где мама пытается добиться рецептов на медикаменты у главврача. По словам мамы, замдиректора больницы объясняет, что в аптеке нет лекарственных препаратов в наличии, поэтому необходимо создавать заявку для минздрава и ждать покупки медикаментов. Наталья отмечает, что для лечения профильного заболевания ребенка приходится постоянно жаловаться, так как лекарства и медсредства приходят невовремя и не в полном объеме.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еманжелинске Челябинской области директор местной больницы отказался выписывать ребенку-инвалиду бесплатные лекарства. Подробности истории рассказала URA.RU мама ребенка Нататья К. «У меня ребенку восемь лет, он инвалид, страдает сахарным диабетом. На все лекарства, которые назначают врачи-специалисты, директор больницы отказывает в выписке бесплатных рецептов, соответственно я не могу получить лекарственные препараты», — сообщила URA.RU мама ребенка Наталья К. В соцсетях появилось видео, где мама пытается добиться рецептов на медикаменты у главврача. По словам мамы, замдиректора больницы объясняет, что в аптеке нет лекарственных препаратов в наличии, поэтому необходимо создавать заявку для минздрава и ждать покупки медикаментов. Наталья отмечает, что для лечения профильного заболевания ребенка приходится постоянно жаловаться, так как лекарства и медсредства приходят невовремя и не в полном объеме. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...