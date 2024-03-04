В Еманжелинске врач отказался выписывать бесплатные лекарства ребенку-инвалиду

В Еманжелинске Челябинской области директор местной больницы отказался выписывать ребенку-инвалиду бесплатные лекарства. Подробности истории рассказала URA.RU мама ребенка Нататья К.
«У меня ребенку восемь лет, он инвалид, страдает сахарным диабетом. На все лекарства, которые назначают врачи-специалисты, директор больницы отказывает в выписке бесплатных рецептов, соответственно я не могу получить лекарственные препараты», — сообщила URA.RU мама ребенка Наталья К.
В соцсетях появилось видео, где мама пытается добиться рецептов на медикаменты у главврача. По словам мамы, замдиректора больницы объясняет, что в аптеке нет лекарственных препаратов в наличии, поэтому необходимо создавать заявку для минздрава и ждать покупки медикаментов. Наталья отмечает, что для лечения профильного заболевания ребенка приходится постоянно жаловаться, так как лекарства и медсредства приходят невовремя и не в полном объеме.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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