Shot: москвич-геймер пытался покончить с собой из-за матери-пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютерная игра, gamer, геймер, компьютер
Пенсионерка заняла компьютер сына на несколько часов и тот попытался покончить с собой Фото:

В Москве мужчина 52-лет попытался покончить с собой. Причиной стала пенсионерка-мать москвича, которая заняла компьютер сына на несколько часов и не дала ему поиграть.

«71-летняя женщина из Покровского-Стрешнева несколько часов безвылазно серфила в Интернете, чем сильно расстроила ее 52-летнего сыночка. Он просил мать освободить место и дать ему поиграть, но та игнорировала все просьбы», — сообщает telegram-канал Shot. Сообщается, что мужчина заперся у себя в комнате, откуда после раздался громкий звук.

Пенсионерка внимание на звук не обратила, а через час в дверь квартиры позвонила полиция, которая и обнаружила мужчину в комнате с кровотечением. Сотрудников полиции вызвал сам геймер, нажаловавшись на мать, отобравшую компьютер. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве мужчина 52-лет попытался покончить с собой. Причиной стала пенсионерка-мать москвича, которая заняла компьютер сына на несколько часов и не дала ему поиграть. «71-летняя женщина из Покровского-Стрешнева несколько часов безвылазно серфила в Интернете, чем сильно расстроила ее 52-летнего сыночка. Он просил мать освободить место и дать ему поиграть, но та игнорировала все просьбы», — сообщает telegram-канал Shot. Сообщается, что мужчина заперся у себя в комнате, откуда после раздался громкий звук. Пенсионерка внимание на звук не обратила, а через час в дверь квартиры позвонила полиция, которая и обнаружила мужчину в комнате с кровотечением. Сотрудников полиции вызвал сам геймер, нажаловавшись на мать, отобравшую компьютер. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...