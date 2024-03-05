Shot: москвич-геймер пытался покончить с собой из-за матери-пенсионерки

05 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пенсионерка заняла компьютер сына на несколько часов и тот попытался покончить с собой Фото: Kelly Hunter/Flickr В Москве мужчина 52-лет попытался покончить с собой. Причиной стала пенсионерка-мать москвича, которая заняла компьютер сына на несколько часов и не дала ему поиграть. «71-летняя женщина из Покровского-Стрешнева несколько часов безвылазно серфила в Интернете, чем сильно расстроила ее 52-летнего сыночка. Он просил мать освободить место и дать ему поиграть, но та игнорировала все просьбы», — сообщает telegram-канал Shot. Сообщается, что мужчина заперся у себя в комнате, откуда после раздался громкий звук. Пенсионерка внимание на звук не обратила, а через час в дверь квартиры позвонила полиция, которая и обнаружила мужчину в комнате с кровотечением. Сотрудников полиции вызвал сам геймер, нажаловавшись на мать, отобравшую компьютер. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.

В Москве мужчина 52-лет попытался покончить с собой. Причиной стала пенсионерка-мать москвича, которая заняла компьютер сына на несколько часов и не дала ему поиграть. «71-летняя женщина из Покровского-Стрешнева несколько часов безвылазно серфила в Интернете, чем сильно расстроила ее 52-летнего сыночка. Он просил мать освободить место и дать ему поиграть, но та игнорировала все просьбы», — сообщает telegram-канал Shot. Сообщается, что мужчина заперся у себя в комнате, откуда после раздался громкий звук. Пенсионерка внимание на звук не обратила, а через час в дверь квартиры позвонила полиция, которая и обнаружила мужчину в комнате с кровотечением. Сотрудников полиции вызвал сам геймер, нажаловавшись на мать, отобравшую компьютер. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.