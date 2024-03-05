Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота «Сергей Котов»

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Александр Коц сообщил, что ВСУ несколько раз предпринимали попытку атаковать корабль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью российский патрульный корабль «Сергей Котов» был поврежден из-за отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Минувшей ночью он („Сергей Котов“ — прим. URA.RU) снова отбивался от БЭКов. Экипаж героически бился до последнего <…> Но в этот раз это история без хеппи энда», — написал Коц в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ с лета 2023 года предпринимали попытки атаки на корабль.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десантный корабль РФ «Новочеркасск» был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки. По информации ведомства, средствами ПВО были уничтожены две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет.

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Ночью российский патрульный корабль «Сергей Котов» был поврежден из-за отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. «Минувшей ночью он („Сергей Котов“ — прим. URA.RU) снова отбивался от БЭКов. Экипаж героически бился до последнего <…> Но в этот раз это история без хеппи энда», — написал Коц в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ с лета 2023 года предпринимали попытки атаки на корабль. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что десантный корабль РФ «Новочеркасск» был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки. По информации ведомства, средствами ПВО были уничтожены две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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