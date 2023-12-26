Минобороны рассказало о последствиях атаки ВСУ в районе Феодосии

МО: в Феодосии повредили российский десантный корабль «Новочеркасск»
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В Минобороны РФ сообщили, что корабль «Новочеркасск» был поврежден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью российский десантный корабль «Новочеркасск» был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, средствами ПВО были уничтожены две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет

«Большой десантный корабль „Новочеркасск“ получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Ведомство отметило, что две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет, были ликвидированы.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Феодосии прогремел взрыв. Он отметил, что в результате атаки погиб один человек.

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Ночью российский десантный корабль «Новочеркасск» был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, средствами ПВО были уничтожены две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет «Большой десантный корабль „Новочеркасск“ получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Ведомство отметило, что две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет, были ликвидированы. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Феодосии прогремел взрыв. Он отметил, что в результате атаки погиб один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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