Минобороны рассказало о последствиях атаки ВСУ в районе Феодосии

Ночью российский десантный корабль «Новочеркасск» был поврежден в порту Феодосии из-за отражения украинской атаки. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, средствами ПВО были уничтожены две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет
«Большой десантный корабль „Новочеркасск“ получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. Ведомство отметило, что две украинские Су-24, осуществлявшие пуск ракет, были ликвидированы.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Феодосии прогремел взрыв. Он отметил, что в результате атаки погиб один человек.
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