Мэр выдвинул условие москвичам, желающим захватить перевозки в Екатеринбурге

05 марта 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уверен, что компания сможет работать в Екатеринбурге, если выполнит ряд условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Домтрансавто», которая, как писало URA.RU, хочет получить большинство автобусных маршрутов в Екатеринбурге, вытеснив уральских бизнесменов, должна гарантировать обновление подвижного состава и подготовленность своих экипажей. Об этом на пресс-конференции сказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос агентства. «Учитывая, что у нас достаточно неплохие местные перевозчики, хотелось бы отдавать приоритет им. Но тут нужно понимать, что это конкурсная процедура, [открытый] аукцион, условия я назвал: обновление подвижного состава, экипажи подготовленные. <…> Я встречался с представителями этой компании, те условия, в которых работает транспортная сфера [сейчас], не позволяет перевозчику-интересанту зайти на этот рынок, им это просто неинтересно. Конкуренция, я считаю, никогда никому не мешает. <…> Будут предложения, интересные для администрации и способствующие повышению качества обслуживания горожан, будем рассматривать», — обозначил мэр. О намерении «Домтрансавто» зайти на рынок Екатеринбурга, контролируемый несколькими авторитетными группами, URA.RU сообщило в конце января. Через третьи лица фирму ранее связывали с сыном главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александром. В 2021 году «Домтрансавто» дерзко вытеснило в Санкт-Петербурге крупную Петербургскую транспортную компанию. Как сообщали источники URA.RU, предприятие хотело работать с властями по брутто-контрактам, предполагающим, что перевозчик получает плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Но это дороже для администрации, поэтому переговоры не продвигались. Сегодня мэр анонсировал, что на брутто-контракты власть все же перейдет — к августу 2024-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Домтрансавто», которая, как писало URA.RU, хочет получить большинство автобусных маршрутов в Екатеринбурге, вытеснив уральских бизнесменов, должна гарантировать обновление подвижного состава и подготовленность своих экипажей. Об этом на пресс-конференции сказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос агентства. «Учитывая, что у нас достаточно неплохие местные перевозчики, хотелось бы отдавать приоритет им. Но тут нужно понимать, что это конкурсная процедура, [открытый] аукцион, условия я назвал: обновление подвижного состава, экипажи подготовленные. <…> Я встречался с представителями этой компании, те условия, в которых работает транспортная сфера [сейчас], не позволяет перевозчику-интересанту зайти на этот рынок, им это просто неинтересно. Конкуренция, я считаю, никогда никому не мешает. <…> Будут предложения, интересные для администрации и способствующие повышению качества обслуживания горожан, будем рассматривать», — обозначил мэр. О намерении «Домтрансавто» зайти на рынок Екатеринбурга, контролируемый несколькими авторитетными группами, URA.RU сообщило в конце января. Через третьи лица фирму ранее связывали с сыном главы МВД РФ Владимира Колокольцева Александром. В 2021 году «Домтрансавто» дерзко вытеснило в Санкт-Петербурге крупную Петербургскую транспортную компанию. Как сообщали источники URA.RU, предприятие хотело работать с властями по брутто-контрактам, предполагающим, что перевозчик получает плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Но это дороже для администрации, поэтому переговоры не продвигались. Сегодня мэр анонсировал, что на брутто-контракты власть все же перейдет — к августу 2024-го.