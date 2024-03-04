04 марта 2024

В Екатеринбурге резко поднимут зарплаты водителей и закупят 400 новых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, зарплата, наличка, кошелек, деньги, наличные, рубли, кэш
Увеличить заработную плату сотрудникам планируют до 30 процентов Фото:

Переход на новую систему оплаты работы автобусных перевозчиков, который URA.RU анонсировало в феврале, позволит существенно поднять зарплаты водителей и обновить подвижной состав. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

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«Уже в этом году мы перейдем на новый принцип работы с перевозчиками всех форм собственности. Отныне будем работать по схеме брутто-контрактов. Это значит, что перевозчики будут получать оплату за транспортную работу, а выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. Перевозчик будет получать плату не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества», — анонсировал Орлов. Описанная им схема называется брутто-контрактами.

«Переход на брутто-контракты позволит перевозчикам увеличить заработную плату сотрудникам до 30 процентов. Также у транспортных предприятий появится обязанность, заложенная в новые контракты, менять автобусы среднего класса на большой. По нашим предварительным подсчетам речь идет о замене 400 автобусов», — добавил мэр.

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Переход на новую систему оплаты работы автобусных перевозчиков, который URA.RU анонсировало в феврале, позволит существенно поднять зарплаты водителей и обновить подвижной состав. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Уже в этом году мы перейдем на новый принцип работы с перевозчиками всех форм собственности. Отныне будем работать по схеме брутто-контрактов. Это значит, что перевозчики будут получать оплату за транспортную работу, а выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. Перевозчик будет получать плату не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества», — анонсировал Орлов. Описанная им схема называется брутто-контрактами. «Переход на брутто-контракты позволит перевозчикам увеличить заработную плату сотрудникам до 30 процентов. Также у транспортных предприятий появится обязанность, заложенная в новые контракты, менять автобусы среднего класса на большой. По нашим предварительным подсчетам речь идет о замене 400 автобусов», — добавил мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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