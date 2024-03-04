В Екатеринбурге резко поднимут зарплаты водителей и закупят 400 новых автобусов

05 марта 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Увеличить заработную плату сотрудникам планируют до 30 процентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Переход на новую систему оплаты работы автобусных перевозчиков, который URA.RU анонсировало в феврале, позволит существенно поднять зарплаты водителей и обновить подвижной состав. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. Новость по теме Вице-мэр Екатеринбурга объявил транспортную реформу на закрытой встрече «Уже в этом году мы перейдем на новый принцип работы с перевозчиками всех форм собственности. Отныне будем работать по схеме брутто-контрактов. Это значит, что перевозчики будут получать оплату за транспортную работу, а выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. Перевозчик будет получать плату не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества», — анонсировал Орлов. Описанная им схема называется брутто-контрактами. «Переход на брутто-контракты позволит перевозчикам увеличить заработную плату сотрудникам до 30 процентов. Также у транспортных предприятий появится обязанность, заложенная в новые контракты, менять автобусы среднего класса на большой. По нашим предварительным подсчетам речь идет о замене 400 автобусов», — добавил мэр.

Переход на новую систему оплаты работы автобусных перевозчиков, который URA.RU анонсировало в феврале, позволит существенно поднять зарплаты водителей и обновить подвижной состав. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Уже в этом году мы перейдем на новый принцип работы с перевозчиками всех форм собственности. Отныне будем работать по схеме брутто-контрактов. Это значит, что перевозчики будут получать оплату за транспортную работу, а выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города. Перевозчик будет получать плату не за количество перевезенных пассажиров, а за пройденные километры с учетом коэффициентов качества», — анонсировал Орлов. Описанная им схема называется брутто-контрактами. «Переход на брутто-контракты позволит перевозчикам увеличить заработную плату сотрудникам до 30 процентов. Также у транспортных предприятий появится обязанность, заложенная в новые контракты, менять автобусы среднего класса на большой. По нашим предварительным подсчетам речь идет о замене 400 автобусов», — добавил мэр.