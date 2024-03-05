Politico: шпионский ход Москвы дискредитировал Шольца и расколол Запад

Politico назвал утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры

05 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Действия Москвы подорвали авторитет Олафа Шольца Фото: Bundesregierung\Bergmann новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утечка разговора немецких офицеров об атаке по Крымскому мосту — это «информация без цензуры», которая не была подделана. Об этом сообщили в газете Politico. Авторы статьи отметили, что шпионский ход Москвы привел к разногласиям среди западных союзников, подорвал авторитет канцлера ФРГ Олафа Шольца и создал препятствия для поставок вооружений Киеву. «Шпионский переворот Москвы расколол западных союзников, дискредитировал Шольца и помешал Киеву получить оружие <…> Вот что делает запись такой мощной: это не „дезинформация“, а просто информация без цензуры», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что разговор офицеров не был подделан. Ранее в британском правительстве призвали ФРГ отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора немецких офицеров. Член комитета обороны Бундестага Герольд Оттен потребовал отправить в отставку главу Минобороны ФРГ из-за утечки записи. МИД РФ потребовал от ФРГ объяснить обсуждение удара по Крымскому мосту, передает «Ридус».

Утечка разговора немецких офицеров об атаке по Крымскому мосту — это «информация без цензуры», которая не была подделана. Об этом сообщили в газете Politico. Авторы статьи отметили, что шпионский ход Москвы привел к разногласиям среди западных союзников, подорвал авторитет канцлера ФРГ Олафа Шольца и создал препятствия для поставок вооружений Киеву. «Шпионский переворот Москвы расколол западных союзников, дискредитировал Шольца и помешал Киеву получить оружие <…> Вот что делает запись такой мощной: это не „дезинформация“, а просто информация без цензуры», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что разговор офицеров не был подделан. Ранее в британском правительстве призвали ФРГ отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора немецких офицеров. Член комитета обороны Бундестага Герольд Оттен потребовал отправить в отставку главу Минобороны ФРГ из-за утечки записи. МИД РФ потребовал от ФРГ объяснить обсуждение удара по Крымскому мосту, передает «Ридус».