Британия просит ФРГ отправить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора

Guardian: Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

В британском Минобороны назвали утечку разговора досадной Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания призывает ФРГ отправить Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора немецких офицеров. Об этом сообщили в британском правительстве.

«Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — сообщили в правительстве, слова передает газета Guardian . В Минобороны Великобритании утечку назвали досадной, но не серьезной.

Авторы статьи отметили, что власти страны признали наличие «немногочисленного» британских наемников на Украине на прошлой неделе. Однако не сообщили, что они там делают.

Ранее источник в НАТО сообщил, что скандал из-за утечки секретного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались интересы Киева в операции против РФ, возродил конфликт между ФРГ и союзниками о поставках новых вооружений Киеву. Немецкий обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер заявил, что утечка разговора ударила по репутации Германии среди союзников, передает RT.

Спецслужбы России раскрыли переговоры немецких офицеров, обсуждающих атаку по Крымскому мосту ракетами Taurus, которые требует Украина. В Минобороны ФРГ подтвердили факт перехвата информации.