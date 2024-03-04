04 марта 2024

В ресторанах Челябинска начался фестиваль блинов. Список

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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Блинное меню будет действовать в заведениях до 17 марта Фото:

В Челябинске начался ресторанный фестиваль блинов, приуроченный к Масленице. Специальный курс выпустили более 30 заведений, сообщил организатор.

«С 4 по 17 марта Челябинск ждет океан вкусов и радости, ведь именно в эти дни пройдет первый Ресторанный Фестиваль блинов. Он обещает побить все рекорды по количеству участников и разнообразию блюд», — сообщили в официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте».

В каждом ресторане будет действовать спецменю, куда войдут классические и авторские интерпретации блинов. В числе блюд уже представлены «Масленица роллы» из блинов, блинчики креп-сюзетт, а также начинки из осетровой икры, тар-тара и томленых говяжьих щечек. В фестивале примет участие 31 заведение:

  • Barbaresco
  • Brut is Good
  • «Буфет на Большой»
  • «Популист»
  • Plan B
  • Horizon
  • «Блинчики Пончики»
  • Drunke pub
  • Steakman
  • «Фортепьяно»
  • «Оливер»
  • Joy cafe
  • «Камчатка»
  • «Горы»
  • «Гринери»
  • «Родня»
  • Y bistro
  • «Дабл Эль»
  • D.O.M.
  • Brugge bar
  • Kamakura
  • «Шоколадка»
  • Naturado
  • «Нино»
  • Siberia
  • «HookahPlace Правда»
  • «Цыплята табака»
  • «Шах и мята»
  • Mr. Poncho
  • La Rose D’or
  • «Славянка»

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В Челябинске начался ресторанный фестиваль блинов, приуроченный к Масленице. Специальный курс выпустили более 30 заведений, сообщил организатор. «С 4 по 17 марта Челябинск ждет океан вкусов и радости, ведь именно в эти дни пройдет первый Ресторанный Фестиваль блинов. Он обещает побить все рекорды по количеству участников и разнообразию блюд», — сообщили в официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте». В каждом ресторане будет действовать спецменю, куда войдут классические и авторские интерпретации блинов. В числе блюд уже представлены «Масленица роллы» из блинов, блинчики креп-сюзетт, а также начинки из осетровой икры, тар-тара и томленых говяжьих щечек. В фестивале примет участие 31 заведение:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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