В Челябинске начался ресторанный фестиваль блинов, приуроченный к Масленице. Специальный курс выпустили более 30 заведений, сообщил организатор.
«С 4 по 17 марта Челябинск ждет океан вкусов и радости, ведь именно в эти дни пройдет первый Ресторанный Фестиваль блинов. Он обещает побить все рекорды по количеству участников и разнообразию блюд», — сообщили в официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте».
В каждом ресторане будет действовать спецменю, куда войдут классические и авторские интерпретации блинов. В числе блюд уже представлены «Масленица роллы» из блинов, блинчики креп-сюзетт, а также начинки из осетровой икры, тар-тара и томленых говяжьих щечек. В фестивале примет участие 31 заведение:
- Barbaresco
- Brut is Good
- «Буфет на Большой»
- «Популист»
- Plan B
- Horizon
- «Блинчики Пончики»
- Drunke pub
- Steakman
- «Фортепьяно»
- «Оливер»
- Joy cafe
- «Камчатка»
- «Горы»
- «Гринери»
- «Родня»
- Y bistro
- «Дабл Эль»
- D.O.M.
- Brugge bar
- Kamakura
- «Шоколадка»
- Naturado
- «Нино»
- Siberia
- «HookahPlace Правда»
- «Цыплята табака»
- «Шах и мята»
- Mr. Poncho
- La Rose D’or
- «Славянка»
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