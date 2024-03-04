04 марта 2024

Нарушение законов о коррупции нашли в спортшколе ЯНАО

Директора спортшколы на Ямале наказали за нарушение законов о коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Представление прокурора выписано на основании статьи 19.29 КоАП РФ Фото:

Прокуратура Ямальского района ЯНАО нашла нарушения требований антикоррупционного законодательства в деятельности спортивной школы «Лидер». Учреждение устроило на работу бывшего полицейского и не уведомило об этом бывшего работодателя. Руководителя школы оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа.

«Установлено, что спортивное учреждение при трудоустройстве бывшего полицейского не уведомило его предыдущего работодателя. <…> нарушения устранены, руководитель спортивной школы привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, который полностью оплачен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства.

Представление прокурора выписано на основании статьи 19.29 КоАП РФ, которая подразумевает уведомление работодателя о трудоустройстве бывшего государственного служащего. Ранее URA.RU сообщало, что директора коммунального хозяйства в Надыме (ЯНАО) оштрафовали за неубранные от снега дороги.

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Прокуратура Ямальского района ЯНАО нашла нарушения требований антикоррупционного законодательства в деятельности спортивной школы «Лидер». Учреждение устроило на работу бывшего полицейского и не уведомило об этом бывшего работодателя. Руководителя школы оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что спортивное учреждение при трудоустройстве бывшего полицейского не уведомило его предыдущего работодателя. <…> нарушения устранены, руководитель спортивной школы привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, который полностью оплачен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства. Представление прокурора выписано на основании статьи 19.29 КоАП РФ, которая подразумевает уведомление работодателя о трудоустройстве бывшего государственного служащего. Ранее URA.RU сообщало, что директора коммунального хозяйства в Надыме (ЯНАО) оштрафовали за неубранные от снега дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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