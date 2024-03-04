Нарушение законов о коррупции нашли в спортшколе ЯНАО

Директора спортшколы на Ямале наказали за нарушение законов о коррупции

05 марта 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Представление прокурора выписано на основании статьи 19.29 КоАП РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Ямальского района ЯНАО нашла нарушения требований антикоррупционного законодательства в деятельности спортивной школы «Лидер». Учреждение устроило на работу бывшего полицейского и не уведомило об этом бывшего работодателя. Руководителя школы оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что спортивное учреждение при трудоустройстве бывшего полицейского не уведомило его предыдущего работодателя. <…> нарушения устранены, руководитель спортивной школы привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, который полностью оплачен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства. Представление прокурора выписано на основании статьи 19.29 КоАП РФ, которая подразумевает уведомление работодателя о трудоустройстве бывшего государственного служащего. Ранее URA.RU сообщало, что директора коммунального хозяйства в Надыме (ЯНАО) оштрафовали за неубранные от снега дороги.

Прокуратура Ямальского района ЯНАО нашла нарушения требований антикоррупционного законодательства в деятельности спортивной школы «Лидер». Учреждение устроило на работу бывшего полицейского и не уведомило об этом бывшего работодателя. Руководителя школы оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа. «Установлено, что спортивное учреждение при трудоустройстве бывшего полицейского не уведомило его предыдущего работодателя. <…> нарушения устранены, руководитель спортивной школы привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, который полностью оплачен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства. Представление прокурора выписано на основании статьи 19.29 КоАП РФ, которая подразумевает уведомление работодателя о трудоустройстве бывшего государственного служащего. Ранее URA.RU сообщало, что директора коммунального хозяйства в Надыме (ЯНАО) оштрафовали за неубранные от снега дороги.