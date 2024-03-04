Представители кандидата в президенты Даванкова проигнорировали дебаты в Кургане

Представители кандидата в президенты Владислава Даванкова (партия «Новые люди») отказались от участия в предвыборных дебатах доверенных лиц в Курганской области. Об этом стало известно во время дебатов.
«На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Им предоставлено равное количество бесплатного эфирного времени для агитации. Доверенные лица кандидата в президенты Владислава Даванкова в агитации участвовать отказались», — сообщили во время дебатов представители ГТРК «Курган».
По данным источника URA.RU, связанного с политической сфере, в регионе нет доверенных лиц Даванкова, поэтому никто не участвует в дебатах. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей реготделения партии «Новые люди», чтобы получить комментарий по теме. Помимо этого не во всех дебатах участвовали представители самовыдвиженца Владимира Путина. Постоянными участниками дебатов стали доверенные лица Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого (ЛДПР).
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата. В Курганской области во время выборов пройдет розыгрыш более 4000 подарков в рамках фестиваля «Весна в семью пришла».
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