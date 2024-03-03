В курганские округа начали отвозить подарки для розыгрыша на выборах

04 марта 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Курганской области во время выборов разыграют более 4000 подарков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганском области во время выборов президента с 15 по 17 марта в каждом округе отдельно проведут розыгрыш призов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» и только главные подарки разыграют среди всех участников в регионе. Об этом сообщили представители администрации Белозерского муниципального округа. «Розыгрыши призов будут по каждому муниципальному округу отдельно, поэтому каждый округ заранее получает свои призы. Квартира и автомобили будут разыгрываться дополнительно для всех участников викторины», — указано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Организаторы розыгрыша объяснили представителям ГТРК «Курган» что подарки привезут в райцентры до 12 марта. Во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые приобрели местные бизнесмены. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.

В Курганском области во время выборов президента с 15 по 17 марта в каждом округе отдельно проведут розыгрыш призов в рамках фестиваля «Весна в семью пришла» и только главные подарки разыграют среди всех участников в регионе. Об этом сообщили представители администрации Белозерского муниципального округа. «Розыгрыши призов будут по каждому муниципальному округу отдельно, поэтому каждый округ заранее получает свои призы. Квартира и автомобили будут разыгрываться дополнительно для всех участников викторины», — указано в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Организаторы розыгрыша объяснили представителям ГТРК «Курган» что подарки привезут в райцентры до 12 марта. Во время фестиваля планируется разыграть более 4000 призов, которые приобрели местные бизнесмены. Для участия в розыгрыше нужно будет на избирательных участках ответить на вопросы, связанные с историей области.