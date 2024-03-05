В ассоциации IT-компаний развеяли миф о высоких зарплатах в отрасли

Президент «Руссофт» Макаров связал с пандемией падение зарплат «джунов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Валентин Макаров, интервью президента Ассоциации "Руссофт". 20 февраля 2024. Москва, макаров валентин
Валентин Макаров рассказал, что происходит на рынке труда в ИТ-сфере Фото:

Перенасыщение российского рынка труда айтишниками без опыта приводит к уменьшению зарплатного предложения для специалистов уровня junior. На такой тренд повлияла пандемия коронавируса, когда из-за возможности удаленной работы люди начали массово обучаться ИТ-специальностям. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал Валентин Макаров — президент ассоциации «Руссофт», объединяющей более 350 российских ИТ-компаний.

«Если говорить о снижении зарплатного предложения, здесь общий тренд, связанный с пандемией коронавируса. В 2020—2021 годах люди массово стали обучаться в ИТ для дистанционного трудоустройства, а после — без опыта соглашались на невыгодные условия. Люди с ценными практическими навыками не ощутили дискомфорт от такого пресыщения рынка новичками», — рассказал Валентин Макаров.

Он пояснил, что таким образом работают рыночные отношения в любой сфере: если увеличивается предложение услуг, то снижается их цена. К тому же, работодатели новичков, которым окончивших только удаленные курсы, на первых порах несут издержки. У работников ИТ-секторы должны быть навыки, которые невозможно приобрести на расстоянии от руководителя процессов.

Во второй половине 2023 года средние зарплаты айтишников упали на 15%, а на отдельные позиции — до 25%, подсчитали популярные сервисы поиска работы. В основном это касается сотрудников начального уровня, тогда как на руководящих позициях ставки, наоборот, растут.

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Перенасыщение российского рынка труда айтишниками без опыта приводит к уменьшению зарплатного предложения для специалистов уровня junior. На такой тренд повлияла пандемия коронавируса, когда из-за возможности удаленной работы люди начали массово обучаться ИТ-специальностям. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал Валентин Макаров — президент ассоциации «Руссофт», объединяющей более 350 российских ИТ-компаний. «Если говорить о снижении зарплатного предложения, здесь общий тренд, связанный с пандемией коронавируса. В 2020—2021 годах люди массово стали обучаться в ИТ для дистанционного трудоустройства, а после — без опыта соглашались на невыгодные условия. Люди с ценными практическими навыками не ощутили дискомфорт от такого пресыщения рынка новичками», — рассказал Валентин Макаров. Он пояснил, что таким образом работают рыночные отношения в любой сфере: если увеличивается предложение услуг, то снижается их цена. К тому же, работодатели новичков, которым окончивших только удаленные курсы, на первых порах несут издержки. У работников ИТ-секторы должны быть навыки, которые невозможно приобрести на расстоянии от руководителя процессов. Во второй половине 2023 года средние зарплаты айтишников упали на 15%, а на отдельные позиции — до 25%, подсчитали популярные сервисы поиска работы. В основном это касается сотрудников начального уровня, тогда как на руководящих позициях ставки, наоборот, растут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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