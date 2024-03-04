Пермский театр кукол покупает премиальный кроссовер голубого цвета

Авто должно появиться у театра не позднее 30 апреля
Пермский театр кукол объявил аукцион на закупку премиального китайского кроссовера EXEED LX FWD. Учреждение культуры готово заплатить за автомобиль более 3,6 млн рублей. Цвет машины должен быть обязательно голубым, указано в техзадании на портале Госзакупок.
«Автомобиль EXEED LX FWD или эквивалент. Цвет кузова голубой, полный привод, обогрев руля и сидений», — указано среди требований к авто.
На сайте производителя под ценовые и другие параметры подходит кроссовер EXEED LX в комплектации Luxury Plus. Пермский театр кукол возглавляет директор Татьяна Лузина.
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