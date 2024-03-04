04 марта 2024

Пермский театр кукол покупает премиальный кроссовер голубого цвета

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, руль, эксид лх, exeed lx, exeed, эксид, кроссовер
Авто должно появиться у театра не позднее 30 апреля Фото:

Пермский театр кукол объявил аукцион на закупку премиального китайского кроссовера EXEED LX FWD. Учреждение культуры готово заплатить за автомобиль более 3,6 млн рублей. Цвет машины должен быть обязательно голубым, указано в техзадании на портале Госзакупок.

«Автомобиль EXEED LX FWD или эквивалент. Цвет кузова голубой, полный привод, обогрев руля и сидений», — указано среди требований к авто.

На сайте производителя под ценовые и другие параметры подходит кроссовер EXEED LX в комплектации Luxury Plus. Пермский театр кукол возглавляет директор Татьяна Лузина.

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Пермский театр кукол объявил аукцион на закупку премиального китайского кроссовера EXEED LX FWD. Учреждение культуры готово заплатить за автомобиль более 3,6 млн рублей. Цвет машины должен быть обязательно голубым, указано в техзадании на портале Госзакупок. «Автомобиль EXEED LX FWD или эквивалент. Цвет кузова голубой, полный привод, обогрев руля и сидений», — указано среди требований к авто. На сайте производителя под ценовые и другие параметры подходит кроссовер EXEED LX в комплектации Luxury Plus. Пермский театр кукол возглавляет директор Татьяна Лузина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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