В регионе Белгорода, где горит нефтебаза, объявили ракетную опасность

Под Белгородом произошел пожар на инфраструктурном объекте (архивное фото)
В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. Предупреждение выпустило управление МЧС по региону.
«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в ведомстве.
О взрыве на инфраструктурном объекте сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, беспилотник попал в нефтебазу. Пострадавших нет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.