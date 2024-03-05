В регионе Белгорода, где горит нефтебаза, объявили ракетную опасность

МЧС: в районе под Белгородом объявлена ракетная опасность
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Под Белгородом произошел пожар на инфраструктурном объекте (архивное фото) Фото:

В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. Предупреждение выпустило управление МЧС по региону.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в ведомстве.

О взрыве на инфраструктурном объекте сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, беспилотник попал в нефтебазу. Пострадавших нет.

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В Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области объявлена ракетная опасность. Предупреждение выпустило управление МЧС по региону. «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в ведомстве. О взрыве на инфраструктурном объекте сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, беспилотник попал в нефтебазу. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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