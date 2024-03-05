Блогер Колясников рассказал о судьбе экипажа сбитого ВСУ корабля «Сергей Котов»

Блогер Колясников: экипаж сбитого ВСУ корабля «Сергей Котов» жив
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Сергей Колясников. Екатеринбург , колясников сергей
Сергей Колясников сообщил, что корабль затонул Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экипаж российского патрульного корабля «Сергей Котов» жив. Об этом заявил блогер (Zergulio, 316 тысяч подписчиков) Сергей Колясников. Ранее сообщалось, что корабль был поврежден из-за отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.

«Экипаж корабля „Сергей Котов“ цел, все живы», — написал Колясников в своем telegram-канале. По его информации, корабль затонул.

Корреспондент URA.RU ранее отправлял запрос в Минобороны РФ. Ответ еще не поступил. Военное ведомство не опубликовывало официального заявления о поврежденном корабле.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что корабль «Сергей Котов» повредили украинские БЭКи. По его словам, ВСУ с лета 2023 года предпринимали попытки атак на корабль.

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Экипаж российского патрульного корабля «Сергей Котов» жив. Об этом заявил блогер (Zergulio, 316 тысяч подписчиков) Сергей Колясников. Ранее сообщалось, что корабль был поврежден из-за отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ. «Экипаж корабля „Сергей Котов“ цел, все живы», — написал Колясников в своем telegram-канале. По его информации, корабль затонул. Корреспондент URA.RU ранее отправлял запрос в Минобороны РФ. Ответ еще не поступил. Военное ведомство не опубликовывало официального заявления о поврежденном корабле. Ранее военкор Александр Коц сообщил, что корабль «Сергей Котов» повредили украинские БЭКи. По его словам, ВСУ с лета 2023 года предпринимали попытки атак на корабль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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