Блогер Колясников рассказал о судьбе экипажа сбитого ВСУ корабля «Сергей Котов»

Экипаж российского патрульного корабля «Сергей Котов» жив. Об этом заявил блогер (Zergulio, 316 тысяч подписчиков) Сергей Колясников. Ранее сообщалось, что корабль был поврежден из-за отражения атаки безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.
«Экипаж корабля „Сергей Котов“ цел, все живы», — написал Колясников в своем
Корреспондент URA.RU ранее отправлял запрос в Минобороны РФ. Ответ еще не поступил. Военное ведомство не опубликовывало официального заявления о поврежденном корабле.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что корабль «Сергей Котов» повредили украинские БЭКи. По его словам, ВСУ с лета 2023 года предпринимали попытки атак на корабль.
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