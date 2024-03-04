Возможности для экспорта в КНР появились у оленины и рыбы ЯНАО

05 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Возможно, продукция из рыбы Ямала появится в магазинах Китая Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции из оленины и рыбы Ямала. Обсуждение возможности ее поставок в КНР проходило в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры «VOSTOKFEST» в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства округа. «В рамках деловой программы фестиваля восточной культуры „VOSTOKFEST“ состоялись встречи представителей профильных окружных департаментов с главами иностранных делегаций. <…> Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции северного оленеводства, обсудили возможности экспорта рыбной и оленьей продукции на китайский рынок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В переговорах участвовали представители профильных окружных департаментов. Китайскую делегацию представляли президент Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган и директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Пэн Иньлай. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.

Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции из оленины и рыбы Ямала. Обсуждение возможности ее поставок в КНР проходило в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры «VOSTOKFEST» в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства округа. «В рамках деловой программы фестиваля восточной культуры „VOSTOKFEST“ состоялись встречи представителей профильных окружных департаментов с главами иностранных делегаций. <…> Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции северного оленеводства, обсудили возможности экспорта рыбной и оленьей продукции на китайский рынок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В переговорах участвовали представители профильных окружных департаментов. Китайскую делегацию представляли президент Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган и директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Пэн Иньлай. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.