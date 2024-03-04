04 марта 2024

Возможности для экспорта в КНР появились у оленины и рыбы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, конвейер, рыба
Возможно, продукция из рыбы Ямала появится в магазинах Китая Фото:

Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции из оленины и рыбы Ямала. Обсуждение возможности ее поставок в КНР проходило в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры «VOSTOKFEST» в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В рамках деловой программы фестиваля восточной культуры „VOSTOKFEST“ состоялись встречи представителей профильных окружных департаментов с главами иностранных делегаций. <…> Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции северного оленеводства, обсудили возможности экспорта рыбной и оленьей продукции на китайский рынок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.

В переговорах участвовали представители профильных окружных департаментов. Китайскую делегацию представляли президент Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган и директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Пэн Иньлай.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.

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Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции из оленины и рыбы Ямала. Обсуждение возможности ее поставок в КНР проходило в рамках деловой программы фестиваля восточной культуры «VOSTOKFEST» в Салехарде, сообщает пресс-служба правительства округа. «В рамках деловой программы фестиваля восточной культуры „VOSTOKFEST“ состоялись встречи представителей профильных окружных департаментов с главами иностранных делегаций. <…> Представители Китайской Народной Республики проявили интерес к продукции северного оленеводства, обсудили возможности экспорта рыбной и оленьей продукции на китайский рынок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В переговорах участвовали представители профильных окружных департаментов. Китайскую делегацию представляли президент Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган и директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Пэн Иньлай. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) 2 и 3 марта впервые проведут фестиваль восточной культуры, на котором соберутся гости из Китая, Кореи и Индии. Иностранные гости посетят музеи ямальской столицы. Кроме того, для них будут организованы поездки в Горнокнязевск и Обдорский острог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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