Досрочно покинувший Тюменскую облдуму экс-депутат Макаренко нашел новую работу

05 марта 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Евгений Макаренко устроился на новую работу Фото: Николай Бастриков © URA.RU Досрочно покинувший Тюменскую областную думу экс-депутат Евгений Макаренко устроился в центр «Динамо». Там он тренирует силовиков. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда. «Теперь он занимается спортивной подготовкой сотрудников силовых ведомств в центре „Динамо“. Макаренко — чемпион мира по боксу. Есть, чему поучиться», — сообщает собеседник агентства. URA.RU направило запрос экс-депутату. Ответ на него ожидается. Ранее Евгений Макаренко досрочно покинул тюменское заксобрание. Как сообщало агентство, его лишили депутатской зарплаты за критику губернатора ХМАО Комаровой, из-за чего он не стал продолжать работать в заксобрании. Единоросс является чемпионом мира по боксу 2001 и 2003 годов, а также чемпионом Европы 2002 и 2004 годов.

Досрочно покинувший Тюменскую областную думу экс-депутат Евгений Макаренко устроился в центр «Динамо». Там он тренирует силовиков. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда. «Теперь он занимается спортивной подготовкой сотрудников силовых ведомств в центре „Динамо“. Макаренко — чемпион мира по боксу. Есть, чему поучиться», — сообщает собеседник агентства. URA.RU направило запрос экс-депутату. Ответ на него ожидается. Ранее Евгений Макаренко досрочно покинул тюменское заксобрание. Как сообщало агентство, его лишили депутатской зарплаты за критику губернатора ХМАО Комаровой, из-за чего он не стал продолжать работать в заксобрании. Единоросс является чемпионом мира по боксу 2001 и 2003 годов, а также чемпионом Европы 2002 и 2004 годов.