04 марта 2024

Досрочно покинувший Тюменскую облдуму экс-депутат Макаренко нашел новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Тюмень, макаренко евгений
Евгений Макаренко устроился на новую работу Фото:

Досрочно покинувший Тюменскую областную думу экс-депутат Евгений Макаренко устроился в центр «Динамо». Там он тренирует силовиков. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда.

«Теперь он занимается спортивной подготовкой сотрудников силовых ведомств в центре „Динамо“. Макаренко — чемпион мира по боксу. Есть, чему поучиться», — сообщает собеседник агентства.

URA.RU направило запрос экс-депутату. Ответ на него ожидается.

Ранее Евгений Макаренко досрочно покинул тюменское заксобрание. Как сообщало агентство, его лишили депутатской зарплаты за критику губернатора ХМАО Комаровой, из-за чего он не стал продолжать работать в заксобрании. Единоросс является чемпионом мира по боксу 2001 и 2003 годов, а также чемпионом Европы 2002 и 2004 годов.

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Досрочно покинувший Тюменскую областную думу экс-депутат Евгений Макаренко устроился в центр «Динамо». Там он тренирует силовиков. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменского политического бомонда. «Теперь он занимается спортивной подготовкой сотрудников силовых ведомств в центре „Динамо“. Макаренко — чемпион мира по боксу. Есть, чему поучиться», — сообщает собеседник агентства. URA.RU направило запрос экс-депутату. Ответ на него ожидается. Ранее Евгений Макаренко досрочно покинул тюменское заксобрание. Как сообщало агентство, его лишили депутатской зарплаты за критику губернатора ХМАО Комаровой, из-за чего он не стал продолжать работать в заксобрании. Единоросс является чемпионом мира по боксу 2001 и 2003 годов, а также чемпионом Европы 2002 и 2004 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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