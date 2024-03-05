Челябинцы стали чаще отправлять тяжелые посылки

СДЭК: челябинцы стали отправлять больше посылок

Челябинцы увеличили отправку посылок в другие города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинска за январь отправили на 16% больше тяжелых посылок весом до 18 кг, чем годом ранее. Как URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной компании СДЭК, в среднем по России показатель в данной категории вырос на 13%.

«В 2024 году посылок стало больше, и изменился их средний вес. По России количество отправлений с максимальным весом до 18 кг выросло на 13% по сравнению с 2023 годом. В Челябинске прирост составил 16%, что выше среднего уровня», — прокомментировали URA.RU в СДЭК.

В целом россияне за первый месяц года сделали свыше 1,3 млн отправлений. Рост год к году составил 22%. Челябинск не вошел в число городов со значительным превышением индикатора. В то же время наравне с тяжелыми челябинцы стали отправлять больше легких грузов. Прирост к январю 2023 года достиг 17%.