Челябинцы стали чаще отправлять тяжелые посылки

СДЭК: челябинцы стали отправлять больше посылок
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, почта, разгрузка писем, посылки, сортировочный центр
Челябинцы увеличили отправку посылок в другие города Фото:

Жители Челябинска за январь отправили на 16% больше тяжелых посылок весом до 18 кг, чем годом ранее. Как URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной компании СДЭК, в среднем по России показатель в данной категории вырос на 13%.

«В 2024 году посылок стало больше, и изменился их средний вес. По России количество отправлений с максимальным весом до 18 кг выросло на 13% по сравнению с 2023 годом. В Челябинске прирост составил 16%, что выше среднего уровня», — прокомментировали URA.RU в СДЭК.

В целом россияне за первый месяц года сделали свыше 1,3 млн отправлений. Рост год к году составил 22%. Челябинск не вошел в число городов со значительным превышением индикатора. В то же время наравне с тяжелыми челябинцы стали отправлять больше легких грузов. Прирост к январю 2023 года достиг 17%.

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Жители Челябинска за январь отправили на 16% больше тяжелых посылок весом до 18 кг, чем годом ранее. Как URA.RU сообщили в пресс-службе транспортной компании СДЭК, в среднем по России показатель в данной категории вырос на 13%. «В 2024 году посылок стало больше, и изменился их средний вес. По России количество отправлений с максимальным весом до 18 кг выросло на 13% по сравнению с 2023 годом. В Челябинске прирост составил 16%, что выше среднего уровня», — прокомментировали URA.RU в СДЭК. В целом россияне за первый месяц года сделали свыше 1,3 млн отправлений. Рост год к году составил 22%. Челябинск не вошел в число городов со значительным превышением индикатора. В то же время наравне с тяжелыми челябинцы стали отправлять больше легких грузов. Прирост к январю 2023 года достиг 17%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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