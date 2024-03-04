Курганца будут судить за убийство 26-летней давности

Прокуратура утвердила обвинение против курганца за убийство 26-летней давности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Курганской области передала в суд материалы дела по статье убийство. Жителя обвиняют в том, что он избил девушку молотком 26 лет назад, что привело к ее смерти. Об этом сообщается на официальном сайте курганской прокуратуры.

«Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Кургана. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу», — указано на сайте прокуратуры.

Как сообщается в материалах дела, в 1998 году мужчина нанес несколько ударов молотком по голове 37-летней девушки. После чего обвиняемый избивал ее ногами и руками. Чтобы скрыть следы преступления, курганец дождался ночи и вынес тело из дома, после чего выбросил его в канализационный колодец в 3 микрорайоне. Тело погибшей нашли спустя сутки.

Отмечается, что обвиняемый свою вину признал и написал явку с повинной спустя 25 лет. По информации с сайта прокуратуры, мужчина был неоднократно судим и уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Сейчас курганец находится в исправительной колонии за покушение на убийство, которое он совершил в 2016 году.

Ранее URA.RU писало, что уроженца Тюменской области будут судить за двойное убийство 13-летней давности, совершенное в Курганской области. Мужчина в 2011 году одном из сел региона избил двух нетрезвых товарищей отца и поджег дом.