Тюменца будут судить за двойное убийство 13-летней давности в Курганской области

14 февраля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Уроженца Тюменской области будут судить за убийство, совершенное в 2011 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженца Тюменской области будут судить за двойное убийство 13-летней давности, совершенное в Курганской области. Мужчина в 2011 году в селе Мокроусово избил двух нетрезвых товарищей отца и поджог дом. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела о совершенном в селе Мокроусово в 2011 году особо тяжком преступлении. В 2023 году удалось установить причастность к совершению убийства уроженца Тюменской области 1990 года рождения. Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, обвиняемый жестоко избил двух мужчин, а затем совершил поджог дома вместе с ними. Смерть потерпевших наступила от отравления угарным газом. Личность фигуранта была установлена в ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции. В результате расследования были установлены и допрошены свидетели убийства, в том числе и косвенные. На основании их в октябре 2023 года был задержан подозреваемый в двойном убийстве. Также в ходе уголовного дела была установлена причастность обвиняемого к систематическому истязанию своей супруги. Ранее URA.RU писало, что обвиняемый в убийстве 26-летней давности показал, как застрелил курганца в микрорайоне Рябково. Мужчина рассказал следователям, что убил жертву из обреза в ходе встречи, на которой он хотел вернуть свой долг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженца Тюменской области будут судить за двойное убийство 13-летней давности, совершенное в Курганской области. Мужчина в 2011 году в селе Мокроусово избил двух нетрезвых товарищей отца и поджог дом. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела о совершенном в селе Мокроусово в 2011 году особо тяжком преступлении. В 2023 году удалось установить причастность к совершению убийства уроженца Тюменской области 1990 года рождения. Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, обвиняемый жестоко избил двух мужчин, а затем совершил поджог дома вместе с ними. Смерть потерпевших наступила от отравления угарным газом. Личность фигуранта была установлена в ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции. В результате расследования были установлены и допрошены свидетели убийства, в том числе и косвенные. На основании их в октябре 2023 года был задержан подозреваемый в двойном убийстве. Также в ходе уголовного дела была установлена причастность обвиняемого к систематическому истязанию своей супруги. Ранее URA.RU писало, что обвиняемый в убийстве 26-летней давности показал, как застрелил курганца в микрорайоне Рябково. Мужчина рассказал следователям, что убил жертву из обреза в ходе встречи, на которой он хотел вернуть свой долг.