04 марта 2024

Путин наградил медалью Суворова за участие в СВО пермского связиста

Уроженец Пермского края награжден медалью Суворова за участие в спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с участником СВО, Комаровым Денисом. Курган, медали, награды, медаль за боевые отличия, медаль суворова
Александр Ефремов удостоился медали Суворова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов награжден медалью Суворова за участие в спецоперации. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Чиновники уточняют, что старший сержант Ефремов «выполнял боевые задачи по обеспечению связью группировки войск» в зоне СВО.

«В зоне специальной военной операции находятся мужчины не только жители Юрлинского округа, но и ребята, которые родились на территории района, а проживают за ее пределами. Самоотверженные действия Александра на поле боя позволили организовывать связь, своевременно устранять неисправности возникающие при работе на средствах связи. Указом президента РФ сержант Ефремов награжден медалью Суворова.», — сообщает администрация Юрлинского муниципального округа.

Ранее аналогичной награды за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения спецоперации, удостоился житель Прикамья, старший лейтенант Сергей Федоров. Медаль Суворова пермяку вручил губернатор Дмитрий Махонин

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Уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов награжден медалью Суворова за участие в спецоперации. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Чиновники уточняют, что старший сержант Ефремов «выполнял боевые задачи по обеспечению связью группировки войск» в зоне СВО. «В зоне специальной военной операции находятся мужчины не только жители Юрлинского округа, но и ребята, которые родились на территории района, а проживают за ее пределами. Самоотверженные действия Александра на поле боя позволили организовывать связь, своевременно устранять неисправности возникающие при работе на средствах связи. Указом президента РФ сержант Ефремов награжден медалью Суворова.», — сообщает администрация Юрлинского муниципального округа. Ранее аналогичной награды за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения спецоперации, удостоился житель Прикамья, старший лейтенант Сергей Федоров. Медаль Суворова пермяку вручил губернатор Дмитрий Махонин
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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