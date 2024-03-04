Путин наградил медалью Суворова за участие в СВО пермского связиста

Уроженец Пермского края награжден медалью Суворова за участие в спецоперации

05 марта 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Александр Ефремов удостоился медали Суворова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов награжден медалью Суворова за участие в спецоперации. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Чиновники уточняют, что старший сержант Ефремов «выполнял боевые задачи по обеспечению связью группировки войск» в зоне СВО. «В зоне специальной военной операции находятся мужчины не только жители Юрлинского округа, но и ребята, которые родились на территории района, а проживают за ее пределами. Самоотверженные действия Александра на поле боя позволили организовывать связь, своевременно устранять неисправности возникающие при работе на средствах связи. Указом президента РФ сержант Ефремов награжден медалью Суворова.», — сообщает администрация Юрлинского муниципального округа. Ранее аналогичной награды за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения спецоперации, удостоился житель Прикамья, старший лейтенант Сергей Федоров. Медаль Суворова пермяку вручил губернатор Дмитрий Махонин

Уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов награжден медалью Суворова за участие в спецоперации. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Чиновники уточняют, что старший сержант Ефремов «выполнял боевые задачи по обеспечению связью группировки войск» в зоне СВО. «В зоне специальной военной операции находятся мужчины не только жители Юрлинского округа, но и ребята, которые родились на территории района, а проживают за ее пределами. Самоотверженные действия Александра на поле боя позволили организовывать связь, своевременно устранять неисправности возникающие при работе на средствах связи. Указом президента РФ сержант Ефремов награжден медалью Суворова.», — сообщает администрация Юрлинского муниципального округа. Ранее аналогичной награды за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения спецоперации, удостоился житель Прикамья, старший лейтенант Сергей Федоров. Медаль Суворова пермяку вручил губернатор Дмитрий Махонин