Путин наградил медалью Суворова за участие в СВО пермского связиста

Уроженец деревни Чужья Юрлинского округа Пермского края Александр Ефремов награжден медалью Суворова за участие в спецоперации. Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным, говорится на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Чиновники уточняют, что старший сержант Ефремов «выполнял боевые задачи по обеспечению связью группировки войск» в зоне СВО.
«В зоне специальной военной операции находятся мужчины не только жители Юрлинского округа, но и ребята, которые родились на территории района, а проживают за ее пределами. Самоотверженные действия Александра на поле боя позволили организовывать связь, своевременно устранять неисправности возникающие при работе на средствах связи. Указом президента РФ сержант Ефремов награжден медалью Суворова.», — сообщает администрация Юрлинского муниципального округа.
Ранее аналогичной награды за личное мужество и отвагу, проявленные в зоне проведения спецоперации, удостоился житель Прикамья, старший лейтенант Сергей Федоров. Медаль Суворова пермяку вручил губернатор Дмитрий Махонин
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