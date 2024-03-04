В Кургане МЧС развернуло мобильный пункт для борьбы с паводком и пожарами. Видео

05 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Курганские спасатели принимают меры для защиты населения от пожаров и паводков (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области МЧС Курганской области развернуло мобильный комплекс для оповещения и информирования жителей в случае пожаров и паводков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В областном центре развернули подвижный пункт управления, представили мобильный комплекс оповещения и информирования населения. Также на смотре представили современную технику, находящуюся на вооружении Центра ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области — снегоболотоходы, моторные лодки и многое другое», — указано в посте канала. Сообщается, что в Кургане также установили комплекс на базе автомобиля КамАЗ. Он предназначен для аварийных и спасательных работ на радиационно-загрязненных территориях. Еще один комплекс — «ПАНРК 4,0/1,2-130», который будет помогать во время тушения крупных пожаров, а также откачивать воду в чрезвычайных ситуациях. «В смотре сил и средств также приняли участие сотрудники силовых структур, медицинские работники, службы жизнеобеспечения, спасатели, специалисты ГО и ЧС города Кургана», — указано в посте регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Власти провели обследование гидротехнических сооружений области.

МЧС Курганской области развернуло мобильный комплекс для оповещения и информирования жителей в случае пожаров и паводков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В областном центре развернули подвижный пункт управления, представили мобильный комплекс оповещения и информирования населения. Также на смотре представили современную технику, находящуюся на вооружении Центра ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области — снегоболотоходы, моторные лодки и многое другое», — указано в посте канала. Сообщается, что в Кургане также установили комплекс на базе автомобиля КамАЗ. Он предназначен для аварийных и спасательных работ на радиационно-загрязненных территориях. Еще один комплекс — «ПАНРК 4,0/1,2-130», который будет помогать во время тушения крупных пожаров, а также откачивать воду в чрезвычайных ситуациях. «В смотре сил и средств также приняли участие сотрудники силовых структур, медицинские работники, службы жизнеобеспечения, спасатели, специалисты ГО и ЧС города Кургана», — указано в посте регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что представители правительства Курганской области готовятся к паводку вместе с коллегами из соседних регионов и Казахстана. Власти провели обследование гидротехнических сооружений области.